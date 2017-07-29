جمعية كويتية تسير القافلة الـ9 لإغاثة السوريين

الكويت (وكالات)

أعلنت جمعية «السلام» للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية أمس، تسيير القافلة التاسعة لإغاثة السوريين بالداخل السوري وعلى الحدود مع تركيا، وذلك ضمن برنامجها الهادف للتخفيف من معاناتهم. وأبلغ المدير العام للجمعية نبيل العون وكالة الأنباء الكويتية الحكومية بإن الجمعية أعدت برنامجاً إغاثياً موسعاً للسوريين يتضمن زيارات للمناطق العشوائية البعيدة عن المخيمات النظامية. وأوضح أن القافلة التي تتجاوز تكلفتها نصف مليون دولار تهدف إلى تنظيم زيارات لنحو ألف خيمة غير نظامية وتوزيع الاحتياجات اللازمة لها. وأضاف العون أن هناك نحو 3 آلاف أسرة تعيش في المخيمات العشوائية، ستستفيد من مساعدات القافلة، التي تكفي لأشهر عدة.