تركيا: مقتل 7 في غرق زورق مهاجرين

اسطنبول (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية أمس أن زورقا يحمل لاجئين ومهاجرين، غرق قبالة سواحل تركيا المطلة على بحر إيجة، مخلفا سبعة قتلى واثنين في عداد المفقودين. وقالت التقارير إن خمسة أطفال وامرأتين قتلوا جراء انقلاب الزورق بالقرب من مدينة جشمة الساحلية غرب البلاد في وقت متأخر من أمس الأول، فيما جرى إنقاذ 9 أشخاص. ولم يتضح على الفور جنسيات الضحايا.

ونقلت الوكالة عن خفر السواحل أن القارب كان في طريقه إلى الجزر يونانية. وتقع جشمة بالقرب من جزيرة خيوس اليونانية. وهؤلاء الذين جرى إنقاذهم من العراق وسورية والصومال. وتبحث سلطات خفر السواحل عن لاجئ مفقود وكذلك مهرب بشر تركي كان على متن الزورق، ولكنه هرب. وبحسب اتفاق تمت الموافقة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي وتركيا، يجب ألا تتم إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان وأغلبهم سوريون، إلى تركيا. ولهم الحق في التقدم للحصول على وضع لاجئين قبل إعادتهم وهو ما يعقد المسألة.