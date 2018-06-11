مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي تنظم ورشة عمل

أبوظبي (الاتحاد)

شارك نخبة من كبار خبراء الابتكار العالميين في ورشة عمل استضافتها مسابقة «Solve الحل» التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ونظمتها مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، المرحلة الأولى ضمن جهد دولي يسعى إلى بناء مجتمعات من المبتكرين في القطاع الصناعي لتوفير حلول عملية ومبتكرة تسهم في تحقيق الازدهار العالمي.

ناقش المشاركون مجموعة من التحديات التي تعيق تحقيق الاستدامة على المستوى العالمي، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالطاقة، والتطوير الزراعي والقضاء على الجوع، والحد من الفجوة الرقمية والقضاء على الأمية الرقمية.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي تشرف على مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي: «استطاعت ورشة العمل الأولى لتصميم تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين في توليد الكثير من الأفكار الخلاقة ووجهات النظر القيمة، ما يدل على أهمية وقيمة التفكير التعاوني وتبادل المعرفة.

حيث مكنت ورشة العمل في بوسطن خبراء الابتكار العالميين من تخصصات ومجالات متنوعة من تقديم مساهمة محورية في رسم معالم تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين».