كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً

واشنطن (وكالات)

أطلقت كوريا الشمالية أمس صاروخاً باليستياً جديداً، وفق ما أعلنت واشنطن وطوكيو وسيؤول. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس قال «أؤكد أننا رصدنا إطلاق صاروخ باليستي من كوريا الشمالية». وأضاف «نجري تقييماً للوضع، وسيكون لدينا المزيد من المعلومات سريعاً».

ويأتي إطلاق هذا الصاروخ بعد شهر من أول اختبار ناجح لبيونج يانج لصاروخ عابر للقارات يمكنه أن يطال آلاسكا. من جهته، أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي «إنه تلقى معلومات أولية بشأن إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي جديد». وأضاف «من الممكن أن يكون سقط في منطقتنا الاقتصادية»، معلناً اجتماعاً لمجلس الأمن القومي.

كما أكد الجيش الكوري الجنوبي، أن ما «يبدو أنه صاروخ باليستي، أُطلق من كوريا الشمالية مساء الجمعة»، بحسب وكالة يونهاب.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية بدوره لاجتماع عاجل لفريقه للأمن القومي، بحسب الوكالة.