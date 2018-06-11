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توقعوا ارتفاعاً إضافياً في تكاليف المعيشة

أكثر من نصف الموظفين في الإمارات يتوقعون زيادة رواتبهم خلال العام الحالي
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تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018

دبي (الاتحاد)

كشف استبيان «الرواتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي أجراه بيت.كوم بالتعاون مع يوجوف عن آراء الموظفين حول الرواتب والمزايا المُقدمة لهم في شركاتهم.

ووفقاً للاستبيان، يتوقع ثلثا المشاركين في الاستبيان بدولة الإمارات (66%) زيادة في رواتبهم أو بقائها على حالها.

ويتوقع أكثر من نصف الموظفين المجيبين (56%) زيادةً في رواتبهم خلال العام 2018، حيث تتوقع النسبة الأكبر من هؤلاء (27%) الحصول على زيادة تصل إلى 10%.

ويهدف هذا الاستبيان الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، إلى قياس مدى رضا الموظفين عن رواتبهم الحالية والعناصر المتنوعة التي يتكون منها، بالإضافة إلى الكشف عن العوامل التي تساهم في تعزيز ولاء الموظفين لشركاتهم، وتحديد مدى أهمية الراتب في الرضا الوظيفي والرفاه العام. وفيما يتعلق بالراتب، صرح (60%) من المشاركين بأن حزمة رواتبهم الحالية تتكون من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى المزايا، في حين صرح حوال النصف (23%) بأن رواتبهم تتكون من الراتب الأساسي فقط، فيما قال (17%) إنهم يحصلون على راتب أساسي، بالإضافة إلى عمولة ومزايا أخرى.

وقال 1 من كل 2 من المشاركين (52%) الذين يحصلون على حزمة راتب مع فوائد أخرى و/أو عمولة أن راتبهم الأساسي يتكون مما يصل إلى نصف الحزمة بشكل كامل. ... المزيد
     
 

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