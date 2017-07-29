القوات الأفغانية تستعيد مقاطعة من «طالبان»

كابول (د ب أ)

استعادت قوات الأمن الأفغانية، مقاطعة في وسط البلاد كانت قد سقطت في أيدي حركة طالبان قبل خمسة أيام.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم جور، عبدالحي خطيبي «بعد ساعات عدة من التبادل الكثيف لإطلاق النار، تمكنت قوات الأمن من السيطرة على مركز مقاطعة تايوارا في إقليم غور صباح الجمعة»، مضيفاً أن العملية بدأت في الساعات الأولى من أمس الأول الخميس.

وقال متحدث باسم الجيش، مؤكداً استعادة المنطقة، إن قوات الأمن الأفغانية، بالتعاون مع سلاح الجو، كبدت المتمردين خسائر كبيرة، حيث قتلت 59 منهم وأصابت عشرات آخرين. وأضاف أنه لا يوجد الآن معلومات عن خسائر بين المدنيين والقوات الأفغانية. وعادة ما تحرف أطراف الصراع في أفغانستان أعداد القتلى والجرحى.

وتابع إن عملية التطهير مستمرة في المناطق المحيطة، وإن هناك تبادلاً لإطلاق النار. وأضاف «حرق متمردو طالبان كل المباني الحكومية، بما في ذلك عيادة طبية خلال الأيام الأربعة الماضية، عندما كانوا يسيطرون على مركز المقاطعة».