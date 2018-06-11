«أبوظبي الإسلامي» يمـوّل صـفقة الاستحـواذ على مبنى «لاتيــرال هـاوس» في بريطانيا1

لندن (الاتحاد)

أنجز مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة، المملوك بالكامل لمصرف أبوظبي الإسلامي، ترتيب وهيكلة صفقة تمويل متوافقة مع الشريعة بقيمة 118.2 مليون درهم (24 مليون جنيه إسترليني) لصالح أحد عملاء الخدمات المصرفية الخاصة من أبوظبي، لتمويل الاستحواذ على مبنى لاتيرال هاوس التجاري الواقع في مدينة ليدز البريطانية.

ويعد مبنى لاتيرال هاوس، الذي تم إنشاؤه في العام 2005 في قلب مدينة ليدز التي تعتبر من أسرع المدن البريطانية نمواً، أحد المباني التجارية المرموقة من الفئة (أ)، إذ يوفر 95,317 قدماً مربعة من المساحات المكتبية المتاحة للتأجير، موزعة على الطابق الأرضي، وأربعة طوابق علوية، حسب بيان أمس.

وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة الخدمات العقارية في مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة: «نشهد زيادة في الطلب من عملائنا في منطقة الخليج ممن يسعون لتنويع محافظهم الاستثمارية لتشمل أصولاً عقارية ذات عوائد مجزية في المملكة المتحدة. وفي حين أن جلّ الاستثمارات العقارية طويلة الأمد تتركز في لندن باعتبارها السوق الأكثر شهرة، فإن المدن الأخرى، ومنها ليدز تنمو بوتيرة متسارعة، ولديها من فرص الاستثمار العقاري ما يكفل للمستثمرين توليد عوائد مرتفعة. ويمتلك فريق العمل بمصرف أبوظبي الإسلامي المعرفة والخبرة الوافية في هذه السوق، بما يمكنه من تحديد الأصول عالية الجودة، وتقديم المشورة للعملاء حول الفرص العقارية المرتقبة، وهيكلة حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وكفاءة».