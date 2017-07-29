30 قتيلاً بعد محاولة إنقاذ مخطوفين في نيجيريا

مايدوجوري، نيجيريا (وكالات)

قال مسؤولون إن 30 شخصاً على الأقل بينهم مدنيون وعسكريون قتلوا بعد محاولة إنقاذ فريق للتنقيب عن النفط خطفه متشددون يشتبه بأنهم من جماعة بوكو حرام المتطرفة في شمال شرق نيجيريا. وكان فريق التنقيب عن النفط في شمال شرق نيجيريا يضم موظفين في شركة النفط الوطنية وباحثين جامعيين فيما نفذ محاولة الإنقاذ الجيش وحراس مدنيون.

وكان الجيش النيجيري قال في بيان الأربعاء الماضي، إنه أنقذ كل موظفي شركة النفط الحكومية المخطوفين. وأضاف أنه انتشل جثث تسعة جنود ومدني واحد خلال إنقاذه للموظفين الذين كانوا ضمن فريق الأبحاث. وذكر مصدر عسكري في شمال شرق البلاد طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام أن 12 عسكرياً في المجمل قتلوا. ويعاني شمال شرق نيجيريا منذ ثماني سنوات من عنف المتشددين الذي راح ضحيته 20 ألفاً على الأقل وأجبر نحو 2.7 مليون شخص على الهروب من منازلهم.

وكانت مصادر عسكرية وطبية وإنسانية أعلنت أمس الأول مقتل أكثر من 50 شخصاً الثلاثاء أثناء عملية الإنقاذ. وقال مصدر منخرط في عمليات الاستجابة لتبعات الكمين، إن «حصيلة القتلى تتصاعد. الآن لدينا أكثر من خمسين، وهناك مزيد من الجثث».