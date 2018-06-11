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459 مليون درهم قيمة التداولات

شراء «انتقائي» يدعم الأسهم المحلية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت الأسهم المحلية تحركاتها الإيجابية خلال جلسة تعاملات أمس، متأثرة بعمليات شراء قامت بها المؤسسات والمحافظ الأجنبية استهدفت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة وسط حالة من التفاؤل سيطرت على أداء المستثمرين ما ساهم في دعم السيولة ومواصلة عدد كبير من الأسهم من تقليص الخسائر المسجلة منذ بداية العام خصوصاً الأسهم المدرجة بالقطاع العقاري.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين، نحو 459.6 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع 226.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4386 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 62 شركة مدرجة، ارتفع منها 32 سهماً، فيما تراجعت أسعار 17 سهماً، وظلت أسعار 13 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ارتفاع بنسبه 0.89%، ليغلق عند مستوى 4733 نقطة، حيث تم فيها التعامل على 46.7 مليون سهم، بقيمة بلغت 159.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1138 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفعت منها 14 سهماً، فيما تراجعت أسعار 7 أسهم، وظلت أسعار 8 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

كما نجح مؤشر سوق دبي المالي، مواصلة مساره الصاعد ليغلق على ارتفاع بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 179.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 299.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3248 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 33 شركة مدرجة، ارتفعت منها 18 سهماً، فيما تراجعت أسعار 10 أسهم، بينما ظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وتعليقاً على أداء الأسواق المالية المحلية، قال إياد البريقي مدير عام شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن الأسهم المحلية مازالت متأثرة بالحالة الجيدة التي تمر بها الأسواق نتيجة المبادرات والمحفزات التي أعلنت عنها قيادة الدولة مؤخراً لتشهد التعاملات تحركات إيجابية نتيجة اتجاه المؤسسات والمحافظ لشراء الأسهم القيادية التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية، جعلتها تمتلك فرصاً استثمارية متميزة. وأضاف البريقي أن عمليات الشراء جعلت المؤشرات تتجاوز مستويات مقاومة جديدة قد تقودها نحو المزيد من الارتفاعات خلال الجلسات المقبلة، نتيجة تحسن نفسية المستثمرين وحالة التفاؤل التي تسود أوساط الأسواق. ... المزيد
     
 

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