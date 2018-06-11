شراء «انتقائي» يدعم الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت الأسهم المحلية تحركاتها الإيجابية خلال جلسة تعاملات أمس، متأثرة بعمليات شراء قامت بها المؤسسات والمحافظ الأجنبية استهدفت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة وسط حالة من التفاؤل سيطرت على أداء المستثمرين ما ساهم في دعم السيولة ومواصلة عدد كبير من الأسهم من تقليص الخسائر المسجلة منذ بداية العام خصوصاً الأسهم المدرجة بالقطاع العقاري.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين، نحو 459.6 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع 226.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4386 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 62 شركة مدرجة، ارتفع منها 32 سهماً، فيما تراجعت أسعار 17 سهماً، وظلت أسعار 13 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ارتفاع بنسبه 0.89%، ليغلق عند مستوى 4733 نقطة، حيث تم فيها التعامل على 46.7 مليون سهم، بقيمة بلغت 159.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1138 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفعت منها 14 سهماً، فيما تراجعت أسعار 7 أسهم، وظلت أسعار 8 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

كما نجح مؤشر سوق دبي المالي، مواصلة مساره الصاعد ليغلق على ارتفاع بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 179.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 299.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3248 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 33 شركة مدرجة، ارتفعت منها 18 سهماً، فيما تراجعت أسعار 10 أسهم، بينما ظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.