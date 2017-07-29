الكونجرس يرفض إلغاء «أوباماكير»

واشنطن (وكالات)

فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ أمس في إلغاء أجزاء من نظام «اوباماكير» ولم يتمكن الرئيس دونالد ترامب من تحقيق حلمه في إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يحمل اسم سلفه. وحسم السناتور جون ماكين الذي شخص مؤخراً بأنه مصاب بسرطان في الدماغ، عملية التصويت بدعم موقف سناتورين جمهوريين معتدلين صوتا إلى جانب الديموقراطيين لرفض مسودة القانون.

وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لزملائه بعد إحدى الجلسات الأكثر توتراً في السنوات الأخيرة في مجلس الشيوخ «كان التصويت مخيباً فعلًا»، وأضاف «أنا آسف لأن جهودنا لم تكن كافية هذه المرة».

ويعتبر ذلك نكسة للجمهوريين ولترامب الذي وعد بإلغاء نظام أوباماكير للرعاية الصحية الذي أقره الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما في 2010. ورفضت مسودة القانون من 51 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل 49.

وقال المسؤول الديمقراطي تشاك شومر «نحن لا نحتفل بالنتيجة لكننا نشعر بالارتياح». وحاول ترامب حشد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول الجهود الجارية لإلغاء واستبدال قانون اوباماكير، لكن جهوده تعثرت في مجلس الشيوخ حتى الآن.

من جهة أخرى، حذر السناتور الجمهوري ليندساي جراهام أمس ترامب من أن طرد روبرت مولر، المحقق الخاص المكلف ملف التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية الأخيرة، سيشكل «بداية النهاية» لرئاسته.

وقال جراهام «أي محاولة للتعرض لمولر يمكن أن تعني بداية نهاية رئاسة ترامب إلا إذا كان مولر ارتكب خطأ». وشدد على أن «الثمن سيكون باهظاً جداً» إذا ما قرر ترامب طرد وزير العدل جيف سيشنز أيضاً.

وهذا التحذير دليل على الانزعاج المتزايد للجمهوريين إزاء جهود البيت الأبيض لتشويه سمعة مولر علنا، وتقويض التحقيق حول الروابط المحتملة بين فريق حملة ترامب الانتخابية وموسكو.