تكريم أفضل القادة التنفيذيين إبداعاً بالعالم العربي

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجلة استثمارات الإماراتية، قائمة أسماء الشخصيات العربية الفائزة بجوائز دورتها الأولى «لأفضل قادة الأعمال إبداعاً في العالم العربي للعام 2017».
ووفقاً للقائمة حصل سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، على جائزة أفضل شخصية عربية إبداعية في قطاع الموانئ البحرية للعام 2017، خميس بوعميم، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، كأفضل شخصية عربية إبداعية في قطاع الملاحة البحرية.
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وفي قطاع ناشئ بدولة الإمارات، حصد سعيد عبد الكريم الفهيم، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ستراتوم، جائزة أفضل شخصية عربية في قطاع إدارة جمعيات الملاك.