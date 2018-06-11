تكريم أفضل القادة التنفيذيين إبداعاً بالعالم العربي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجلة استثمارات الإماراتية، قائمة أسماء الشخصيات العربية الفائزة بجوائز دورتها الأولى «لأفضل قادة الأعمال إبداعاً في العالم العربي للعام 2017».

ووفقاً للقائمة حصل سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، على جائزة أفضل شخصية عربية إبداعية في قطاع الموانئ البحرية للعام 2017، خميس بوعميم، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، كأفضل شخصية عربية إبداعية في قطاع الملاحة البحرية.

كما منحت إدارة مجلة استثمارات أحمد بن عيسى السركال رئيس مجلس إدارة مجموعة السركال، جائزة أفضل شخصية عربية إبداعية عن الاستثمار في قطاع البيئة، ومن الإمارات، فاز أيضاً حسين سجواني رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة داماك العقارية بجائزة أفضل شخصية عربية إبداعية في قطاع التطوير العقاري،

وفي قطاع ناشئ بدولة الإمارات، حصد سعيد عبد الكريم الفهيم، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ستراتوم، جائزة أفضل شخصية عربية في قطاع إدارة جمعيات الملاك.