%250 زيادة في أعداد المشاركين بأسبوع أبوظبي للاستدامة خلال 10 سنوات

سيد الحجار(أبوظبي)

ارتفع عدد المشاركين في أسبوع أبوظبي للاستدامة، من 11 ألف مشارك خلال الدورة الأولى عام 2008، إلى نحو 38 ألف زائر بالدورة الأخيرة من الحدث، والتي تم تنظيمها خلال شهر يناير 2018، بزيادة تصل إلى 250%.

وبحسب تقرير صادر عن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، تضاعف عدد الدول المشاركة بالدورة الأخيرة من أسبوع أبوظبي للاستدامة، بمشاركة 175 دولة، مقابل 84 دولة بالدورة الأولى من الحدث عام 2008.

ويجسد أسبوع أبوظبي للاستدامة النهج الخلّاق لدولة الإمارات في ترسيخ دعائم الاستدامة والتزامها بتعزيز الفهم لأبرز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتقنية التي تسهم في تشكيل عالم اليوم.

وأشار التقرير إلى تطوّر أسبوع أبوظبي للاستدامة على مدار دوراته الماضية، مؤكدا أنه مع كل دورة شهد الأسبوع تزايداً في أعداد الحضور والمشاركين وتنوعاً في النقاشات والموضوعات المطروحة، كما شكل هذا الحدث السنوي منصة لإطلاق العديد من المبادرات والابتكارات في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة.