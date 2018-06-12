«اتحاد الغرف» يشارك في اجتماعات مؤتمر العمل بجنيف

جنيف (وام)

اختتم وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة - المشارك ضمن وفد الدولة الذي ضم ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال - مشاركته في الدورة الـ 107 من اجتماعات «مؤتمر العمل الدولي» في جنيف.

ضم وفد اتحاد الغرف، خليفة خميس مطر الكعبي عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن فريق أصحاب العمل، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومحمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف، والدكتور علي محمد الملا عضو لجنة التحكيم الدولي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ويسرى صالح اليافعي عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وهند سلمان بن سليمان سيدة أعمال.