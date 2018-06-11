«الاتحاد للطيران» تعتزم تشغيل «بوينج دريملاينر» لرحلات القاهرة

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم الاتحاد للطيران، تشغيل طائرتها المتطورة من الجيل التالي طراز بوينج 787-9 دريملاينر التي تتسع لنحو 299 مقعداً لخدمة رحلتها رقم EY654/‏‏EY653 لفترة منتصف الصباح من أبوظبي إلى القاهرة، اعتباراً من 28 أكتوبر المقبل.

وتشغل الاتحاد للطيران 4 رحلات يومياً إلى العاصمة المصرية، وهو العدد الأكبر من الرحلات التي تشغلها شركة طيران إماراتية إلى القاهرة، بما يوفر مزيداً من الخيارات والمواعيد المعززة التي تناسب العملاء المسافرين مباشرةً لأغراض العمل أو الترفيه بين المدينتين، حسب بيان أمس. كما توفر جداول الرحلات الملائمة كذلك رحلات ربط سلسة للمسافرين تجاه الشرق، عبر أبوظبي، إلى وجهات على امتداد شبكة الاتحاد للطيران في منطقة الخليج، وشبه القارة الهندية، وشمال وجنوب شرق آسيا وأستراليا.

وقال محمد عبدالله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية بالاتحاد للطيران: «بدأت الاتحاد للطيران في تسيير الرحلات إلى القاهرة منذ عام 2004، وتعد اليوم واحدةً من أكبر الأسواق للسفر من نقطة إلى نقطة مباشرة على امتداد شبكتنا العالمية. وقد ساهم في تعزيز هذا النجاح العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الاقتصادية والثقافية الراسخة بين دولة الإمارات ومصر، إضافةً إلى العدد الكبير من الأشقاء المصريين العاملين في دولة الإمارات والذين يتجاوز عددهم 750.000 فرد».