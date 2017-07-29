البنك الدولي: 43 مليون دولار لمشروعات إعادة الإعمار الفلسطينية

رام الله (رويترز)

أعلن البنك الدولي أنه وافق على تمويل مشاريع فلسطينية بمنح مالية يبلغ إجماليها 43 مليون دولار، بهدف توفير فرص العمل وإعادة الإعمار.

وذكر البنك في بيان حصلت «رويترز» على نسخة منه أمس، أن هذه المشاريع «تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية، وزيادة الفرص المتاحة للفلسطينيين».

وأضاف أنه سيمول هذه المشاريع «بهدف خلق فرص العمل والتعافي وإعادة الإعمار وتقديم الخدمات، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والأولى بالرعاية».

وأشار البنك الدولي في بيانه إلى أن مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء «يمثل جانباً آخر للتعاون بين البنك الدولي والشركاء الدوليين لمساعدة الشعب الفلسطيني».

وأوضح البنك أن المنح تشمل أيضاً تمويل مشروع لتنمية البلديات، وآخر لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومشروع للقطاع الخاص يهدف لخلق وظائف.

وقالت مارينا ويس المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، في البيان، إن نسبة البطالة تقترب حالياً من 30 بالمئة في المتوسط، مضيفة أن هذه النسبة «لا تزال مرتفعة بشكل مستمر، خاصة بين الشباب والنساء». وتابعت «تشكل مساعدة الفلسطينيين على مواجهة المصاعب الاقتصادية وضمان حياة كريمة، جزءاً مهماً من استراتيجيتنا للمساعدات».