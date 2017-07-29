«العالم الإسلامي» تثمن جهود خادم الحرمين في الدفاع عن الأقصى

مكة المكرمة (وام)

ثمنت رابطة العالم الإسلامي البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي بشأن أحداث المسجد الأقصى الذي ترجم مساعي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للدفاع عن الحق الشرعي في هذه القضية خاصة، وسعيه لنصرة قضايا العدل والسلام ما يعكس حجم الاضطلاع بالمسؤولية الإسلامية بوصفه خادماً للحرمين الشريفين وراعياً أميناً لمصالح الأمة.

وقال بيان صادر عن الأمين العام للرابطة محمد بن عبدالكريم العيسى، إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين هي الملاذ الآمن والعين الساهرة على قضايا الأمة الإسلامية خصوصاً القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى الشريف.

وأشار البيان إلى أن المملكة العربية السعودية تدفع بالعمل قبل القول، وأن هذه القضية بالنسبة لها في طليعة مهامها وأولوياتها، مشيراً إلى أن نجاح مساعي جهود خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد يؤكد المكانة الكبيرة والتأثير العالمي الذي يحظى به.