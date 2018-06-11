«نيو ميديكال سنتر» تستحوذ على حصة ‬استراتيجية في شركة سعودية

أبوظبي (الاتحاد)

‬أبرمت ‬مجموعة ‬نيو ‬ميديكال ‬سنتر ‬للرعاية ‬الطبية ‬الإماراتية، ‬عقد ‬شراكة ‬استراتيجية ‬مع ‬شركة ‬حصانة ‬الاستثمارية، ‬التابعة ‬للمؤسسة ‬العامة ‬للتأمينات ‬الاجتماعية ‬السعودية، تستحوذ ‬بموجبها على ‬حصة ‬استراتيجية ‬في ‬الشركة ‬الوطنية ‬للرعاية ‬الطبية.

وبموجب عقد الشراكة الاستراتيجية تقدم شركة حصانة الاستثمارية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كامل أسهمهما في الشركة الوطنية للرعاية الطبية إلى شركة إن إم سي العربية السعودية للرعاية الصحية، والمملوكة لشركة إن إم سي هيلث بي إل سي الإماراتية، مقابل إصدار شركة إن إم سي العربية السعودية للرعاية الصحية لحصص فيها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يعادل تقويما لأسهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية يساوي (70 ريالاً سعودياً للسهم الواحد). وبحسب عقد الشراكة، تصبح شركة إن إم سي العربية السعودية للرعاية الصحية مساهمة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية عوضاً عن شركة حصانة الاستثمارية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتصبح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مالكة غير مباشرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية.‏‭

وأعرب خليفة بطي بن عمير نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نيو ميديكال سنتر الإماراتية عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية بين نيو ميديكال سنتر الإماراتية وشركة حصانة الاستثمارية في الشركة الوطنية للرعاية الطبية السعودية.

وقال ابن عمير في بيان صحفي أمس:«يسرنا تعزيز وجودنا في القطاع الطبي بالمملكة العربية السعودية عبر الاستحواذ على الشركة الوطنية للرعاية الطبية والتي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الطبية، ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من النمو والتوسع الجغرافي للشركة في ظل استراتيجيتنا للتوسع في هذا السوق الكبير والمهم».