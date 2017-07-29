شروط أردنية لعودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان

عمان (وكالات)

أكد مصدر حكومي أردني أن المملكة أبلغت إسرائيل رسميا بانها لن تسمح لطاقم سفارة تل أبيب في عمان بالعودة قبل فتح تحقيق «جدي» بحادثة السفارة التي أدت إلى مقتل أردنيين اثنين. وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه إن عمان «أبلغت الحكومة الإسرائيلية رسميا بأنها لن تسمح للسفيرة عينات شلاين وطاقم السفارة بالعودة قبل قيام إسرائيل بفتح تحقيق جدي بالحادث».

وقام حارس أمني في سفارة إسرائيل بعمان الأحد بقتل أردنيين هما محمد الجواودة (17 عاما) والطبيب بشار الحمارنة (58 عاما) إثر «إشكال» وقع داخل مجمّع السفارة. وقال حارس الأمن الذي يحمل صفة دبلوماسي إنه تعرض لمحاولة طعن من قبل الجواودة بمفك كان يستخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية تتبع السفارة. وسمح الأردن الاثنين للدبلوماسي الذي أطلق النار على الأردنيين بالمغادرة برفقة السفيرة شلاين إلى بلده بعد استجوابه. وتظاهر مئات الأردنيين أمس بالقرب من سفارة إسرائيل تعبيرا عن غضبهم، مطالبين بطرد السفيرة وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

وانطلقت التظاهرة من أمام مسجد «الكالوتي» بمنطقة الرابية (غرب عمان) على بعد بضع مئات الأمتار من السفارة وسط هتافات «الموت لإسرائيل» و«لا سفارة صهيونية على أرض أردنية». كما هتفوا «تسقط وادي عربة تسقط» في إشارة إلى معاهدة السلام، ورفعوا أعلاما أردنية ولافتات كبيرة كتب عليها «قاوم ولا تساوم، أعلنوا بطلان معاهدة وادي عربة». وقال شاهد من رويترز إن نحو 200 شخص تجمعوا سلميا في محيط السفارة. وأغلقت الشرطة التي تواجدت بشكل مكثف المنطقة حول السفارة، فتجمع المحتجون في منطقة قريبة.

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحارس الأمني الذي تم التعريف عنه باسم «زيف»، استقبال «الأبطال» لدى عودته إلى إسرائيل، وعانقه وأبدى تضامن حكومته معه.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية صور اللقاء الذي حضرته عينات شلاين دون إظهار وجه الحارس.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اجتماع مع «مجلس السياسات الوطني» أمس الأول إن تصرف نتنياهو «المرفوض والمستفز على كل الصعد يفجر غضبنا جميعا ويؤدي لزعزعة الأمن ويغذي التطرف في المنطقة، وهو غير مقبول أبداً».

وطالب الملك نتنياهو «بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات قانونية تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية». وأضاف أنه سيكون لتعامل إسرائيل مع القضية «أثر مباشر على طبيعة علاقاتنا» مؤكدا أن الأردن لن يتنازل «عن أي حق» من حقوق مواطنيه.