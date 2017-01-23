الحظ يعاند «السيتي» في الظهور الأول للساحر البرازيلي

مانشستر (رويترز)

ارتقى أرسنال إلى وصافة الدوري الانجليزي، بعدما انتزع فوزاً صعباً ومثيراً 2 /‏ 1 على ضيفه بيرنلي في الوقت القاتل، ضمن المرحلة 22 للمسابقة التي شهدت أيضا فوز ساوثهامبتون على ضيفه ليستر سيتي 3 /‏ صفر.

وارتفع رصيد أرسنال، إلى 47 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف تشيلسي «المتصدر» قبل مواجهته هال سيتي مساء أمس. في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 26 نقطة في المركز 13. وعجز الفريقان عن هز الشباك بالشوط الأول، قبل أن يشهد الشوط الثاني قمة الإثارة، حيث بادر شكودران موستافي بالتسجيل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 59، غير أن الفريق اللندني اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جرانيت تشاكا في الدقيقة 65.

وادرك بيرنلي التعادل في الدقيقة الرابعة بالوقت المحتسب بدلاً من الضائع عبر أندري جراي من ركلة جزاء.

وبينما تأهب الجميع لنهاية المباراة بالتعادل، أحرز أليكسيس سانشيز الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة السابعة (الأخيرة) من الوقت الضائع من ركلة جزاء أخرى مثيرة للجدل.