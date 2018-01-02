عيسى يوسف يشارك في التنقيبات الأثرية بموقع «سعيدة» بالكويت

الشارقة (الاتحاد)

شارك خبير الآثار بهيئة الشارقة للآثار، عيسى يوسف في حفرية التنقيبات الأثرية بموقع «سعيدة» في جزيرة فيلكا بدولة الكويت، وذلك بدعوة من إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة.

وقد ضم فريق التنقيب خبير الآثار بدولة الكويت د.حامد المطيري، وكذلك طلال الساعي، وعضوية كل من أنور التميمي ونواف الرشيدي ومحمد المطيري، كما انضم لاحقاً خبير الآثار الياباني تاتسو ساساكي إلى الفريق.

واستهلت التنقيبات في موقع «سعيدة»، وذلك استكمالاً لما أجرته في السابق الحفرية الخليجية بالموقع، حيث يعتبر من أهم المواقع التي تعود إلى الفترة الإسلامية، وهو عبارة عن مستوطنة سكنية استمر السكن بها حتى القرن التاسع عشر الميلادي، وتتنوع المكتشفات الأثرية ما بين فخاريات وكسر لأوان مصنوعة من البورسلين، بالإضافة إلى مجموعة من العملات النحاسية.وكذلك ضمت الأعمال الأثرية التي أجريت في جزيرة فليكا أعمال المسح لبعض المناطق للوقوف على امتداداتها الأثرية. وشملت الأعمال كذلك عمليات فرز الفخاريات المكتشفة وتصنيفها على حسب فتراتها التاريخية.

وتعتبر هذه التنقيبات ضمن مشروع التنقيبات الأثرية، وهي ضمن الأنشطة الخطة الإنمائية لدولة الكويت.

ومن ضمن الفعاليات التي شارك فيها خبير الآثار عيسى يوسف الحلقة النقاشية التي أقيمت من قبل قسم التاريخ بجامعة الكويت، حول «مليحه البوابة الجنوبية الشرقية للجزيرة العربية من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي ودورها الحضاري والتاريخي»، وقد حضر هذه الحلقة النقاشية نخبة من أساتذة جامعة الكويت يتقدمهم أ.د.عبد الله محمد الهاجري رئيس قسم التاريخ والآثار في كلية الآداب بجامعة الكويت.وقد استعرض عيسى يوسف أهم المكتشفات الأثرية في موقع مليحة وصلات هذه المكتشفات بالعالم القديم، وأهم الطرق التجارية المؤدية على موقع مليحة، كما تم استعراض أهم المسكوكات التي عثر عليها في موقع مليحة وأهميتها التجارية، ثم تطرق لتنوع النقوش الكتابية في موقع مليحة، والتي نتجت عنها مجموعة من الأسماء العربية لسكان المنطقة، والتي تعود بفترتها التاريخية إلى القرن الثالث والثاني قبل الميلاد.