الاحتلال يفتح أبواب «الأقصى» ويرفع القيود العمرية

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)
أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أمس، أن السلطات الإسرائيلية أبلغتها فتح جميع أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين.
وذكر بيان صادر عن الناطق باسم الدائرة فراس الدبس أن القرار الإسرائيلي يشمل وقف تحديد أعمار دخول المصلين الفلسطينيين إلى داخل المسجد.
|
وأقيمت أول صلاة جمعة في المسجد الأقصى، بعدما أزال الاحتلال الإسرائيلي البوابات الإلكترونية التي أثارت موجة غضب عربية وإسلامية. وذكرت الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى. وأدى المصلون الصلاة وسط مظاهر أقرب إلى الاحتفال بالانتصار للمسجد الأقصى وإجبار إسرائيل على التراجع عن إجراءاتها وممارساتها بتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.
|