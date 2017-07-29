3 شهداء ومئات الجرحى والآلاف يؤدون صلاة الجمعة الاحتلال يفتح أبواب «الأقصى» ويرفع القيود العمرية



تاريخ النشر: السبت 29 يوليو 2017 علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله) أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أمس، أن السلطات الإسرائيلية أبلغتها فتح جميع أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين. وذكر بيان صادر عن الناطق باسم الدائرة فراس الدبس أن القرار الإسرائيلي يشمل وقف تحديد أعمار دخول المصلين الفلسطينيين إلى داخل المسجد. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان «إن تحديد أعمار المصلين كان لصلاة الجمعة فقط، وأن الأقصى مفتوح الآن لجميع الأعمار». وأقيمت أول صلاة جمعة في المسجد الأقصى، بعدما أزال الاحتلال الإسرائيلي البوابات الإلكترونية التي أثارت موجة غضب عربية وإسلامية. وذكرت الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى. وأدى المصلون الصلاة وسط مظاهر أقرب إلى الاحتفال بالانتصار للمسجد الأقصى وإجبار إسرائيل على التراجع عن إجراءاتها وممارساتها بتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف. وحيا الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية خطيب الأقصى بطولات المقدسيين وشهداء الأقصى والمصابين، مشيداً بحراس المسجد الأقصى وسدنته الأوفياء. ... المزيد