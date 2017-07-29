«الشرعية» تحشد لتأمين أبين من «القاعدة»

بسام عبدالسلام، عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)

تستعد قوات عسكرية تنفيذ عملية انتشار واسعة في عدد من المناطق الرئيسة في وسط محافظة أبين، جنوب البلاد، وذلك ضمن الجهود الرامية لتأمين المحافظة وفرض الاستقرار ومحاربة عناصر «القاعدة» التي عاودت الظهور من جديد. وقال مصدر عسكري لـ «الاتحاد»، إن كتائب من اللواء 103 وصلت إلى أبين، وسوف تباشر عملية انتشارها في مديريات «لودر ومودية والوضيع»، خصوصاً مع عودة ظهور عناصر «القاعدة» في هذه المناطق الوسطى من أبين، لافتاً إلى أن هناك خطة عسكرية شاملة سيتم تنفيذها من أجل فرض الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب في المحافظة خلال الأيام القادمة. وأشار المصدر إلى أن اللواء العسكري تم الدفع به من عدن، ووصلت أولى كتائبه إلى منطقة جحين استعداداً للانتشار والبدء بمهامها في تأمين المناطق التي تمر بأوضاع أمنية متدهورة. وقال مصدر محلي لـ «الاتحاد» إن تنظيم «القاعدة» نصب خلال الأيام الماضية عدداً من النقاط التفتيشية في طرقات رئيسة في أحور وضواحي لودر والوضيع ومودية قبل أن ينسحب منها بعد ساعات فقط، لافتاً على أن تلك النقاط هدفها اختطاف الجنود الحكوميين الذين يمرون على متن حافلات نقل عامة أو سيارات خاصة وتنفيذ عمليات اغتيال كما حدث قبل أيام مع قائد الحزام الأمني في الوضيع الذي تم نصب كمين له واغتياله في مودية. وأضاف المصدر أن الدفع بلواء عسكري إلى موقع جحين جنوب مديرية لودر، خطوة صحيحة لاستمرار العمليات الأمنية لتأمين المديريات الوسطى في أبين التي شهدت مؤخراً بروز عناصر القاعدة، وتنفيذ هجمات إرهابية.

وفي سياق آخر، أفشلت قوات الشرعية هجوماً للانقلابيين استهدف مواقعها في منطقة طوال السادة في بلدة عسيلان شمال شبوة، وأوضح بيان للجيش اليمني أن «القوات وبعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعات، أجبرت الانقلابيين على التراجع بعد أن تكبدوا قتلى وجرحى». وأشار البيان إلى أن طيران التحالف نفذ غارتين على تعزيزات للميليشيات الانقلابية في منطقة «هجر كحلان» وجنوب جبل «جندلة» غرب عسيلان التي تعد وبلدة بيحان المجاورة آخر معقل للحوثيين وحلفائهم في محافظة شبوة.

إلى ذلك، أصيب عدد من الميليشيات الانقلابية بجروح، بينهم قيادي ميداني جراء الاشتباكات التي اندلعت بين عناصر من ميليشيات الحوثي وآخرين على خلفية السيطرة على نقطة تفتيش في مديرية الجبين في محافظة ريمه، غرب البلاد. وأفاد مصدر محلي أن صراعاً على التمركز في منطقة باب الثلوث بين عناصر سابقة وجديدة من الميليشيات، أدى إلى اشتباكات عنيفة وسقوط جرحى، بينهم قائد الموقع ويدعى عادل الجباري، مضيفاً أن هناك صراعاً بين الميليشيات على التمركز في النقاط والحواجز الأمنية في ريمه لممارسة ابتزاز المواطنين وفرض رسوم غير قانونية على الناقلات والبضائع الخاصة بالتجار المحليين في المحافظة.