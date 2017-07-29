اليمن يشيد بالقوات الإماراتية في معارك الساحل الغربي

عدن (الاتحاد)

أكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الركن فضل حسن العمري، أن ميليشيات الانقلاب أصبحت منكسرة وفي حالة انهزام في ظل الانتصارات المتلاحقة التي تسطرها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات. وأضاف أن تحرير معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في موزع في محافظة تعز، من الجهة الغربية، يمثل ضربه قاسمة للميليشيات ويمهد لتحقيق انتصارات جديدة خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك عقب زيارات ميدانية قام بها قائد المنطقة إلى جبهة المخا وتفقده معسكر خالد وجبهات الساحل الغربي، مؤكداً أن القوات تجري حالياً عملية تمشيط واسعة للمعسكر والتباب والمرتفعات المحيطة من أجل تأمينه فيما شرعت وحدات هندسية بانتشال الألغام التي خلفتها الميليشيات قبل هزيمتها وفرارها من هذه القاعدة العسكرية الهامة.

وأشار إلى أن الجيش والمقاومة يخوضان معركة استعادة الوطن من أيادي الميليشيات الانقلابية التي تحاول تنفيذ مخطط فارسي إيراني في اليمن والمنطقة بشكل عام.

من جانبه أكد قائد عمليات الساحل الغربي عبدالرحمن المحرمي أن «قوات الجيش والمقاومة وبمساندة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات تواصل أهدافها في كسر الزحف الإيراني الخبيث الذي أهلك الحرث والنسل». وأضاف أن «تحرير معسكر خالد يمثل خطوة استراتيجية في المعارك الدائرة في الساحل الغربي بمشاركة قوات التحالف الذين يسهمون بشكل فاعل على الأرض». وأشاد المحرمي بدور القوات المسلحة الإماراتية في عملية تحرير المعسكر خلال الأيام الماضية، وتقدم جميع أنواع الدعم والإسناد لقوات الجيش والمقاومة الحسي والمعنوي واللوجستي والميداني، والذي يثمر في تحقيق الانتصارات المتواصلة في معركة تأمين الساحل الغربي.