حاتم فاروق (أبوظبي)

ارتفعت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت» بنحو 531 ألف اشتراك خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل أكثر من 24.026 مليون اشتراك بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 23.495 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد اشتراكات الهاتف المتحرك زاد لدى مشغلي الاتصالات بنحو 574.48 ألف اشتراك خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 19.826 مليون اشتراك في نهاية ديسمبر الماضي، إلى 20.4 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2018. وأكدت البيانات أن عدد اشتراكات الدفع المقدم لدى شركتي «اتصالات» و«دو» وصل إلى 17.046 مليون اشتراك بنهاية أبريل الماضي، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3.35 مليون اشتراك بنهاية الشهر نفسه.

وسجلت اشتراكات الإنترنت لدى «اتصالات - دو» نحو 1.34 مليون اشتراك بنهاية أبريل الماضي وشكلت اشتراكات «الإنترنت ذات النطاق العريض» الجانب الأعظم من الاشتراكات بعد أن سجلت 1.34 مليون اشتراك بينما استمرت اشتراكات «الإنترنت عبر الخط الهاتفي» في التراجع لتبلغ 67 اشتراكاً فقط.

وشهدت اشتراكات الهاتف الثابت انخفاضاً بنحو 35 ألف اشتراك دفعة واحد.