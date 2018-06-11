20 شركة تستحوذ على %90 من نشاط «الصرافة» في الدولة.. والصغيرة مهددة بالإغلاق

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد صيارفة في السوق المحلي، أن النظام والمعايير الجديدة لترخيص ومراقبة أعمال ونشاطات شركات الصيرفة بالدولة، تؤدي إلى زيادة تكلفة الاستثمار في القطاع لاسيما للشركات الصغيرة، وتضع تحديات كبيرة أمامها للاستمرار في العمل، مبينين أن عدداً من هذه الشركات قد أغلق أبوابه خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح الصيارفة أن ما يقارب 20 شركة صرافة كبيرة تستحوذ على 90% تقريباً من حجم السوق المحلي، فيما تعمل 120 شركة تقريباً في حصة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة أعمال ونشاطات الصيرفة والتحويلات المالية التي ينفذها القطاع.

وبين الصيارفة أن الشركات الصغيرة ستواجه تحديات كبيرة في ظل انخفاض حجم أعمالها وضرورة زيادة رأس مالها وقيمة الضمانات، الأمر الذي سيجعل استثمارها غير ذي جدوى اقتصادية، ولذا يتوقع أن تتجه نحو الإغلاق والخروج من هذا القطاع.

وتوقع محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، انخفاض عدد شركات الصيرفة العاملة بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن العدد تراجع بشكل ملحوظ خلال العام الأخير، وذلك بعد أن بدأ المصرف المركزي بالتطبيق التدريجي لنظام المعايير المتعلق بترخيص شركات الصرافة والرقابة عليها.