اعتراض صاروخ أطلقته الميليشيات في اتجاه مكة المكرمة

عدن، الرياض (الاتحاد، وكالات)

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكن قوات الدفاع الجوي مساء أمس الأول، من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية في اتجاه مكة المكرمة في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج. وقالت القيادة في بيان لها، إن قوات الدفاع الجوي اعترضت فوق منطقة «الواصلية» في محافظة الطائف التي تبعد 69 كلم عن مكة المكرمة صاروخاً باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية في اتجاه مكة المكرمة دون وقوع أي أضرار. وأكدت قيادة التحالف أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع في وقت يعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ قرار لمنع تلك الانتهاكات التي تطيل أمد الحرب وتعرض حياة المدنيين للخطر. وجدد التحالف تأييده قرار الحكومة الشرعية اليمنية مسعى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ للرقابة على هذا الميناء الحيوي.

وفي السياق، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً في اتجاه مكة المكرمة. وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين أن محاولة الاعتداء مرة أخرى على مكة المكرمة، بعد المحاولة الأولى في أكتوبر من العام الماضي، يؤكد بما لا يدعم مجالا للشك إصرار ميليشيات الحوثي وصالح على استهداف الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية. وأضاف: «كما يؤكد تنفيذ الحوثيين المخططات التآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها، ومحاولة يائسة لزعزعة موسم الحج، واعتبره اعتداء على جميع المسلمين في أنحاء المعمورة لما يمثله البلد الحرام من قدسية». وأشار العثيمين إلى أن هذا الاعتداء يعكس بوضوح عدم جدية ميليشيات الحوثي وصالح في إنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية، مجدداً دعم المنظمة للحكومة الشرعية وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد الحلول السياسية التي تضمن أمن اليمن واستقراره مع المحافظة على وحدته وسلامة أراضيه، وجهود السعودية المتواصلة في إحلال السلام في اليمن ودعم مؤسساته الشرعية. كما أكد على تضامن المنظمة التام معها في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي رد سريع على الهجوم الصاروخي الفاشل، شنت مقاتلات التحالف العربي أمس أكثر من 26 غارة على مواقع عسكرية للميليشيات الانقلابية في صنعاء. وحسب إفادات سكان ومصادر أمنية لـ«الاتحاد»، فإن 5 غارات استهدفت معسكر الفرقة الأولى مدرع ومجمع 22 مايو للتصنيع العسكري في حي الحصبة شمال غرب العاصمة، في حين دمرت 3 غارات جوية أهدافاً في إدارة التموين العسكري في منطقة فج عطان جنوب غرب المدينة. كما استهدفت غارتان على الأقل مبنى جهاز الأمن القومي في منطقة صرف شرق العاصمة، وأصابت 6 غارات قاعدة الديلمي الجوية ومدرسة الحرس الجمهوري في شمال صنعاء، حيث دمرت ضربتان جويتان هدفين في معسكر «خشم البكرة» التابع للحرس الجهوري الموالي للمخلوع صالح في منطقة بني الحارث.

وقصفت مقاتلات التحالف أيضاً معسكر السواد، مقر قيادة الحرس الجمهوري في منطقة حزيز جنوب العاصمة، ومواقع عسكرية في منطقة جربان في بلدة سنحان شرق صنعاء، وفي بلدتي بني حشيش وهمدان شرق وشمال غرب عاصمة البلاد.