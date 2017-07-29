الإمارات تنجز 9 مشاريع جديدة في لحج

فتاح المحرمي (عدن)

9 مشاريع جديدة في التعليم والصحة والتدريب المهني والمياه بتكلفة 3 ملايين درهم، أنجزت بإشراف من السلطة المحلية بمحافظة لحج، لتضع بصمة إماراتية أخرى فاح عطرها في بساتين الحسين المشهورة، وتغناها أبناء المحافظة على ألحان مطرب لحج الأول القمندان، وهي بصمة نالت شكر وتقدير أبناء المحافظة الأكثر تضرراً من بين مختلف المحافظات الجنوبية، جراء العدوان السافر الذي شنته مليشيات الحوثي والمخلوع على الجنوب.

هذه المشاريع الـ9 المنجزة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي جاءت ضمن برنامج إعادة الإعمار، سبقتها مشاريع عدة نفذت بدعم إماراتي خلال العام الماضي أسهمت وبشكل كبير في تطبيع الحياة واستعادة السلطة المحلية لنشاطها وعملها، وقد سبق للإمارات أن لعبت دوراً كبيراً في تحرير المحافظة من الانقلابيين، وكذلك حسم الملف الأمني، وصنع الاستقرار، وعودة السكينة العامة عقب إشرافها وقيادتها للعمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، ودعمها لقوات الحزام الأمني في تطهير لحج من تلك الجماعات المتطرفة.

وعبر مسؤولون بمحافظة لحج عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها وشعبها على مواقفهم الأخوية الصادقة إلى جانب إخوانهم ونصرتهم في التصدي لعدوان الانقلابيين، وكذا دورهم في تعزيز الأمن وطرد الجماعات الإرهابية، وكذلك الجهود الداعمة الأخرى لمحافظة لحج والتي كان آخرها دعم إنجاز 9 مشاريع بتكلفة 3 ملايين درهم، مشيرين إلى أن هذه المواقف الأخوية والدعم السخي من الأشقاء في الإمارات محل تقدير وعرفان أبناء لحج والجنوب عموماً.

إسهامات إماراتية متعددة في لحج