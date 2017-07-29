خالد بن الوليد.. ضربة قاسمة للانقلابيين

حسن أنور (أبوظبي)

في معركة بطولية خاضها الجيش الوطني اليمني وبدعم كبير من طيران التحالف العربي نجحت قوات الجيش اليمني في تحقيق تقدم كبير غرب محافظة تعز تمكنوا خلاله من استعادة معسكر خالد بن الوليد أكبر قاعدة عسكرية في الساحل الغربي كان يتحكم بها الانقلابيون، فيما وصف بالانتصار الأهم خلال الشهور القليلة الماضية ضد الميليشيات الحوثية ومؤيدي المخلوع صالح.

ومما لا شك فيه أن سيطرة الجيش الوطني اليمني على معسكر خالد بن الوليد يشكل ضربة قاصمة للمليشيات الانقلابية التي تتخذ من المعسكر مركزاً لعملياتها العسكرية، حيث اتخذت المليشيات الانقلابية من معسكر خالد منطلقاً لعملياتها ضد القوات اليمنية، فضلاً عن أنه كان يمثل مقراً للتدريب وأيضاً توجيه العصابات من عناصر الميليشيات لاستهداف القرى والمناطق المحيطة بالمعسكر بالصواريخ، وهو ما يجعل من تحريره بمثابة الانتصار العسكري الهام للجيش الوطني. ومن المتوقع أن يكون هذا الانتصار وتحرير معسكر خالد بمثابة نقطة انطلاق لعمليات تحرك الجيش الوطني شرقاً باتجاه مدينة تعز وشمالاً باتجاه محافظة الحديدة. وبالنظر إلى هذه المعركة والتي طال انتظارها فإنه قد شارك فيها من الجيش الوطني ثلاثة ألوية نجحت في استعادة معسكر خالد بن الوليد، وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي.

ومن المعروف أن معسكر خالد بن الوليد يكتسب أهمية استراتيجية وتكتيكية إذ يقع في مفرق المخا غرب مدينة تعز، وشرق مدينة المخا، وتبلغ مساحته نحو 12 كيلو متراً مربعاً تقريباً. ووفق خبراء عسكريين فإن معسكر خالد بن الوليد يعتبر الخط الدفاعي الأول عن الطريق الرئيسي والاستراتيجي الرابط بين تعز والحديدة، ويقع على مفترق طريقين هامين، وهما طريق تعز الحديدة وطريق تعز المخا المندب.

كما يعتبر معسكر خالد بن الوليد من أفضل المعسكرات من حيث البنية التحتية للتدريب والتجميع والتأمين الطبي والموارد المحلية والدعم اللوجستي، ويقع في منطقة تحيطها المرتفعات والهضاب الحاكمة من جميع الاتجاهات، ما منحته أهمية تكتيكية للدفاع عنه وحمايته، كما توجد به مخازن للأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ويمثل معسكر خالد رمزية هامة لدى المخلوع صالح باعتباره أول معسكر يقوده في حياته العسكرية، ومنه صعد إلى الرئاسة بعد اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي. كما تكمن أهمية تحرير معسكر خالد بن الوليد في أنه سيسهل تأمين مدينة المخا وبقية مناطق الساحل الغربي لتعز وتأمين خطوط الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر ، ووقف المليشيات عن استهداف مواقع القوات الحكومية في المخا وذوباب والمندب بصواريخ الكاتيوشا ومتوسطة المدى.