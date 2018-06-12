تونس تحتفي بأسبوع الإبداع المسرحي العربي

ساسي جبيل (تونس)

يحتفي رواد المسرح بتونس، بالدورة الثالثة لمهرجان الإبداع المسرحي العربي الذي تنظمه جمعية الإبداع المسرحي، تحت شعار «بالمسرح نلتقي وبالثقافة نرتقي»، وذلك بمشاركة كل من ليبيا ومصر والمغرب والجزائر، إلى جانب تونس.

وأكد مدير المهرجان ورئيس جمعية الإبداع المسرحي، محرز غالي، في تصريح صحفي، أن الاحتفاء بهذه الدورة الجديدة بالأعمال المسرحية المغاربية، بمحافظة منوبة، بالعاصمة تونس، من 19 إلى 23 يونيو الجاري.

وأضاف غالي، أن برنامج الافتتاح يتضمن تنشيط شوارع المدينة بعروض فرجوية متنوعة مع موكب تكريم للمسرحيين منجي بن براهيم ووفاء الطبوبي ومحمد بودان وحافظ خليفة، فيما يفتتح العرض المسرحي «تينهيان» لجمعية بودواو بومرداس الجزائرية.

وتتواصل فعاليات المهرجان يوم 20 يونيو، بانطلاق الورشات التكوينية حول علاقة الممثل بالفضاء التكويني والسينوغرافيا وانطلاق عروض المسابقة التي تتضمن مسرحية «الكركارة» لجمعية «ارتوميموس» من تونس و«فصيلة على طريق الموت» لجمعية شظايا لفنون المسرح من مصر وعرض «بلاد زاد» لجمعية المنارة الثقافية قورصو بومرداس من الجزائر وعرض «صور في الذاكرة» للمسرح الوطني ببنغازي من ليبيا.

كما تتضمن بانوراما العروض المسرحية مسرحية «مدينة الكراكيز» لجمعية البساط من سليمان المغربية، وعرض «العرس الوحشي» لجمعية الامتياز المسرحي بالبطان، فيما سيخصص يوم الاختتام لتكريم الأعمال المتوجة.