أشكال هندسية تعانق فنون الخط

دبي (الاتحاد)

أعلن فندق «جميرا القصر»، أمس، عن تعاونه مع هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة، لكشف النقاب عن مساحة مخصصة لإقامة معرض فني تحت عنوان «فن جميرا»، يستعرض إبداعات الفنانين الموهوبين في المنطقة على مدار العام حيث سيتم عرض أعمال الفنانة الأولى بدءاً من الأسبوع الجاري وحتى منتصف شهر سبتمبر.

وسيستضيف أول معرض فني للفندق الأعمال الفنية للفنانة السعودية لولوة الحمود، إذ يمزج جوهر فنونها الحقيقي بين الأشكال الهندسية الحية وفنون الخط العربي. وتستلهم الفنانة السعودية تحفها الإبداعية من الخطاط المصري أحمد مصطفى والخطاط الباكستاني رشيد بت، اللذين قاما بتدريبها في مقتبل عمرها. وتجمع فنون لؤلؤة الحمود بين التصاميم الهندسية وأشكال الأحرف العربية، وتزخر بالألوان الغنية لتجسد تحفاً فنية عصرية وفريدة مع لمسة عربية جليّة في عملها.

وقال سعيد محمد النابودة، مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون بالإنابة: «يسعدنا في دبي للثقافة التعاون مع شركائنا في «مجموعة جميرا» لتوفير مساحة مخصصة للمعارض الفنية، للاستفادة منها في عرض أعمال الفنانين المبدعين من جميع أنحاء المنطقة. ومن خلال إتاحة مثل هذه المنصات للفنانين ضمن وجهات سياحية مرموقة فإننا نعمل على دعم مهمتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية خلاقة ومستدامة للثقافة والفنون والتراث والآداب. وعلاوة على ذلك، تأتي هذه الشراكة ضمن مبادرة «الفن في كل مكان» للهيئة، التي تساعد في تسليط الضوء على التصاميم البصرية الفريدة التي يقدمها المجتمع الإبداعي في المنطقة، وعرض أعمالهم الفنية بطرق مبدعة ومبتكرة في الأماكن العامة».

وأضاف النابوده: «لقد جاء اختيار دبي للثقافة للفنانة لولوه الحمود ضمن مساعينا لتعزيز التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية فِي القطاعات ذات الصِّلة؛ ونظرًا لطبيعة أعمالها القائمة على الفن الإسلامي، فقد ارتأينا أنها تتوافق تمامًا مع مهمتنا لتعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإبداعي الإسلامي من خلال تسليط الضوء على المواهب المحلية والعالمية في مجال الفنون والثقافة الإسلامية، وخاصة وأن المعرض ينطلق خلال الشهر الفضيل». وقالت بينار تيمر مدير عام الفندق: «يجسد فندق «جميرا القصر» درّة التاج في ’مجموعة جميرا‘، ويعبّر اسمه العربي الأصيل عن تفرده بالشكل والمضمون. فالفندق يستوحي تصاميمه المعمارية والداخلية من التاريخ الغابر للقصور العربية، ويتميز بأجواءً رائعة تزخر بالإبداع، ليكون بذلك وجهة مثالية لإبداعات أشهر فناني المنطقة، على غرار الفنون الرائعة التي تبتكرها لؤلؤة، والتي نؤمن أيضاً بأنها تنسجم مع القيم الأصيلة التي يقدمها الفندق. وسيتيح المعرض الجديد في الفندق للزوار فرصة الاستمتاع بأفكار إبداعية ضمن مساحة مخصصة، إضافة إلى النشاطات الترفيهية والتجربة المنعشة في مسبح الفندق، والأطباق الشهية التي تقدمها مطاعمه الرائدة، وكل ذلك ضمن وجهة واحدة متكاملة. ونفخر بهذه الشراكة مع ’هيئة دبي للثقافة والفنون‘، ويسرنا أن ترى هذه الشراكة النور لتعود بمنافع جمّة على الجميع».