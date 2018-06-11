اليابان وطموحات ربع النهائي

يتواجد المنتخب الياباني في المجموعة الثامنة في كأس العالم مع كولومبيا وبولندا والسنغال، ويعول الساموراي على خبرته التي اكتسبها في السنوات العشرين الأخيرة، عندما تأهل للمرة الأولى في عام 98 في مونديال فرنسا، ولم تغب شمس المونديال عن المنتخب الأزرق منذ ذلك الحين مقارنة مع بقية المنتخبات التي تتواجد معه في المجموعة فإن النتائج التي حققها اليابانون تعزز حظوظه بالتأهل إلى الدور الثاني على أقل تقدير، متسلحاً بعنصر الشباب والمدرب الوطني الذي كسب مهمة تدريب الفريق قبل أشهر قليلة منذ بداية البطولة بعد إقالة البوسني خليلوزوفيتش وتسليم المهم إلى اكيرا نيشينو، والذي يسعى للوصول إلى ربع النهائي وتحقيق نتيجة تاريخية لمنتخب بلاده.

المنتخب الياباني خاض آخر 5 نسخ في كأس العالم، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 في مناسبتين، الأولى عندما استضاف البطولة في مونديال 2002، ونجح مرة أخرى في بلوغ هذا الدور في جنوب أفريقيا 2010، ولكنه ودع في النسخة الماضية في مونديال البرازيل، وخلال مشاركاته الخمس الماضية خاض المنتخب 17 مباراة في كأس العالم، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر في 9 مباريات، وسجل الساموراي 9 أهداف في المونديال، وتلقى 41 هدفاً في كل مشاركاته، يعتبر ثاني أفضل فريق آسيوي مشاركة في المونديال بعد كوريا الجنوبية حكماً بالنتائج.

خاض منتخب اليابان تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم من الدور الثاني، والذي يقام بنظام المجموعة وبتأهل المتصدر عن كل مجموعة بالإضافة إلى 4 ثوان، وتصدر المنتخب الياباني المجموعة الخامسة التي ضمت سوريا وسنغافورة وأفغانستان وكمبوديا، بعد أن جمع 22 نقطة في 8 مباريات محققاً الفوز في 7 مباريات، وتعادلاً وحيداً دون أي خسارة، وسجل 27 هدفاً، ولم تستقبل شباكة أي هدف ليتأهل إلى الدور النهائي في التصفيات، والذي يقام أيضاً بنظام المجموعة.

وتصدر المنتخب الأزرق هذه المجموعة، والتي ضمت منتخبات السعودية وأستراليا والإمارات والعراق وتايلاند، بعد أن جمع 20 نقطة من 10 مباريات، محققاً الفوز في 6، والتعادل في مباراتين، وتعرض لخسارتين أيضاً، وسجل 17 هدفاً واستقبلت شباكه 7 أهداف.