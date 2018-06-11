«الأسود الثلاثة».. طموح محدود

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يكن تاريخ منتخب إنجلترا في بطولات كأس العالم حافلاً بالإنجازات والألقاب، باستثناء المرة الوحيدة التي أحرز فيها هذا المنتخب لقب مونديال 1966 الذي أقيم على الأراضي الإنجليزية.. والأكثر من ذلك أن منتخب «الأسود الثلاثة» منذ مونديال 2006 لم يفز مطلقاً في أدوار الخروج المباشر.

ويعترف مسؤولو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بأن مجرد وصول المنتخب إلى دور الثمانية في روسيا سيكون إنجازاً وتقدماً ملموساً، وذكرت صحيفة «ديلي تلجراف» أن الاتحاد الإنجليزي يعتبر الوصول إلى دور الثمانية هدفاً معقولاً للمنتخب وهو ما أكده مارتن جلين المدير التنفيذي للاتحاد وطالبا جاريث ساوثجيت المدير الفني بضرورة تحقيق هذا الهدف.

وفي تقرير لشبكة «إس إف آرسبورت» عن منتخب إنجلترا، قالت: هذا الهدف الذي وضعه الاتحاد الإنجليزي متواضع جداً ولايليق باسم منتخب بحجم منتخب إنجلترا الذي يعيش حالياً أفضل أيامه في ظل وجود نخبة رائعة من النجوم على رأسهم هاري كين ورحيم ستيرلينج وديلي آلي وماركوس راشفورد وجيمي فاردي ولينجارد وألكسندرأرنولد وغيرهم، وأضافت الشبكة: هذا الهدف يعكس في الوقت نفسه طموحاً محدوداً.

وأشارت «إس إف آرسبورت» إلى أن مجموعة إنجلترا التي تضم معها منتخب بلجيكا ثالث العالم ومنتخبي تونس وبنما، فرصتها جيدة لمنافسة البلجيك على صدارة المجموعة السابعة.. وإذا ما تخطت بنجاح الدور الأول فإنها ستواجه في دور الـ16 أحد منتخبات المجموعة الثامنة التي تضم بولندا وكولومبيا والسنغال واليابان، وهي بدورها منتخبات في المتناول بالنسبة لمنتخب «الأسود الثلاثة»، ما يعني أن هدف الوصول لدور الثمانية وارد بقوة، أما ما قد يحدث بعد ذلك فلا يمكن التكهن أو التنبوء به، وسيتوقف بدرجة كبيرة على ارتفاع «سقف» طموحات اللاعبين أنفسهم ورغبتهم في صناعة إنجاز لهذا الجيل لا يقل عن إنجاز أسلافهم في مونديال 1966.

جديرب الذكرأن منتخب إنجلترا يحتل الترتيب 15 في التصنيف العالمي كان أنهى رحلة التصفيات الأوروبية بلا هزيمة في مجموعته التي ضمت إسكتلندا وسلوفينيا ومالطة وليتوانيا وسلوفاكيا.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب «الأسود الثلاثة» مبارياته في روسيا بلقاء منتخب «نسور قرطاج» التونسي 18 يونيو ثم يواجه بنما 23 يونيو بينما سيواجه منتخب بلجيكا منافسه الأول في المجموعة في آخر مباريات الدورالأول 28 يونيو المقبل.