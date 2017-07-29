«جيف بيزوس» أغنى أغنياء العالم ليوم واحد

نيويورك (أ ف ب)

أصبح مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس لفترة وجيزة أمس الأول الخميس، أغنى أغنياء العالم، متقدماً على بيل جيتس، على ما جاء في موقع مجلة «فوربز» الأميركية الإلكتروني قبل أن يتراجع إلى المرتبة الثانية عند إقفال بورصة وول ستريت. فخلال نهار أمس الأول الخميس، قدرت ثروة رئيس مجلس إدارة المجموعة التي أسست العام 1994 في سياتل (شمال غرب الولايات المتحدة) بـ90,5 مليار دولار، متقدماً على مؤسس مجموعة «مايكروسوفت» بيل جيتس البالغة ثروته 90 ملياراً. لكن عند إقفال بورصة نيويورك، تراجع جيف بيزوس مجدداً وراء بيل جيتس مع 88,7 مليار دولار في مقابل 89,9 لمخترع نظام التشغيل الشهير «ويندوز». والجزء الأكبر من ثروة بيزوس ناجمة عن مشاركته في رأسمال «أمازون». ويرمز تصدر بيزوس قائمة أثرى أثرياء العالم وإنْ بشكل عابر، إلى بروز الثروات المحققة في إطار الاقتصاد الجديد، لا سيما في صفوف مؤسسي شركات الإنترنت العملاقة. فمن بين أغنى عشرة أشخاص في العالم أيضاً، مؤسس «فيسبوك» مارك زاكربرج الذي تقدر ثروته بحوالى 70,9 مليار دولار. وقد تصدر بيل جيتس التصنيف الأخير لمجلة «فوربز» في نهاية مارس للسنة الرابعة على التوالي، وللمرة الثامنة عشرة في السنوات الاثنتين والعشرين الأخيرة.