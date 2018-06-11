أولايفينزا «البرتغالية» تساند إسبانيا في «قمة الجمعة»

أولايفينزا (أ ف ب)

تشير لوحة الجرافيتي الموجودة على لوحة إلى الحدود الإسبانية البرتغالية، وتذكر بـ 500 سنة من التاريخ البرتغالي لهذه البلدة الصغيرة على حدود إستريمادورا، أن «أولايفينزا» لنا، إنها البرتغال، لكن الصراع القائم على هذه المدينة بين الجارين الأيبيريين لا يمنع سكانها من مساندة الإسبان في المواجهة المرتقبة بينهما الجمعة في مونديال روسيا 2018.

بعد انتزاعها من البرتغال عام 1801، كان يفترض بإسبانيا أن تعيد أولايفينزا إلى مالكيها الأصليين خلال التصديق على مؤتمر فيينا عام 1817، لكن مدريد لم تفعل ذلك، وأبقت المدينة تحت سيادتها منذ قرنين من الزمن.

لم تتوقف لشبونة عن المطالبة بسيادتها على هذه البلدة الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها 12000 نسمة، والواقعة على الضفة الشرقية لنهر جواديانا.

ويقول عضو البرلمان السابق خوسيه ريبيرو إي كاسترو، الذي كان خلف قانون صدر في 2014 ومنح أبناء أولايفينزا الجنسية البرتغالية،: موقف الحكومة البرتغالية يجب أن يكون حازماً لتجد إسبانيا نفسها مجبرة في نهاية المطاف على الاعتراف بأولايفينسا برتغالية.