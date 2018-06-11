«الفراعنة».. كامل العدد قبل المعركة الافتتاحية

جروزني (الاتحاد)

يجري المنتخب المصري تدريبه الختامي في مدينة جروزني عاصمة الشيشان، اليوم، قبل المغادرة غداً، إلى مدينة إيكاترنبرج الروسية، والتي تستضيف المواجهة الأولى للفراعنة في كأس العالم أمام منتخب أوروجواي، الجمعة المقبل، في الرابعة عصراً.

كان منتخب الفراعنة، حصل على دفعة معنوية هائلة بسبب الاستقبال الرائع، الذي قوبلت به البعثة لدى وصولها إلى الشيشان، وخلال تدريبها الأول، بعدما فوجئ اللاعبون وأفراد الفريق بحضور ما لا يقل عن 10 آلاف متفرج شيشاني، وبعض العرب، للتدريب لدعم الفراعنة وبأعلام مصر، وطالبوا اللاعبين بضرورة الفوز في لقاءات البطولة والعبور إلى الدور الثاني.

كما مثّل، حضور الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، تدريب الفريق في جروزني، دفعة معنوية هائلة للاعبين، حيث أصر قديروف على استقبال البعثة بنفسه لدى وصولها إلى ملعب أحمد أرينا، والذي يحتضن تدريبات الفراعنة، لأداء المران الأول، ووجه لهم التحية، كما أصر على اصطحاب نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بنفسه إلى داخل الملعب لتحية الجماهير والتقاط الصور التذكارية.

وأكد رئيس الشيشان، خلال تواجده في مران المنتخب المصري، أن دولته في غاية السعادة باختيار الفراعنة، لجروزني لتكون مكان إقامتهم خلال مباريات كأس العالم، وأنه فخور بوجود المنتخب الذي يمثل دولة الأزهر الشريف في بلاده، وأنه يتعهد بأن يقدم كل التسهيلات والخدمات للبعثة، لتشعر بالراحة وأنها في بلدها الثاني، مع وعد بإنهاء أي مشاكل من الممكن أن تواجه الفريق المصري طوال فترة تواجده في جروزني. في شأن مختلف أعلن الجهاز الطبي للمنتخب المصري بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، أن الثنائي، عبد الله السعيد وعمرو وردة لاعبي الفريق، جاهزان تماماً للمشاركة أمام أوروجواي في افتتاح مشوار الفريقين بالبطولة.