«أسود الأطلس» يستعيد قوته الضـاربة بعودة درار

المهدي الحداد (موسكو)

فور وصوله إلى مدينة فورونيج الروسية، مطلع هذا الأسبوع شرع المنتخب المغربي في اليوم التالي في خوض أولى الحصص التدريبية بملعب تشاكا المحلي، والذي أعيدت صيانته خصيصاً لتدريبات أسود الأطلس، ويبعد بحوالي 10 دقائق عن فندق الإقامة عبر الحافلة.

وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين دون استثناء، وشهدت عودة الظهير الأيمن نبيل درار الذي كان قد غاب عن المباريات الودية الثلاث أمام أوكرانيا وسلوفاكيا وإستونيا بسبب الإصابة، حيث آثر المدرب هيرفي رينارد عدم المغامرة به مكتفياً بتدريبات منفردة.

عودة درار المحترف بفنار بخشة التركي أسعدت الجميع، خاصة أنه لاعب أساسي ومهم جداً في المنظومة التكتيكية، ومن المحتمل أن يكون جاهزاً لأول اللقاءات الرسمية بكأس العالم ضد المنتخب الإيراني بمدينة سان بطرسبورج يوم الجمعة المقبل.

المعنويات عالية لدى جميع اللاعبين وتأطير محكم من العناصر المخضرمة، كالقائد المهدي بنعطية ومبارك بوصوفة وكريم الأحمدي، لبقية الشباب في مقدمتهم حمزة منديل ويوسف النصيري وأشرف حكيمي الذي يعتبر ثالث أصغر لاعب مشارك في مونديال روسيا 2018.