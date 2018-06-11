«أسود الأطلس» يستعيد قوته الضـاربة بعودة درار

المهدي الحداد (موسكو)
فور وصوله إلى مدينة فورونيج الروسية، مطلع هذا الأسبوع شرع المنتخب المغربي في اليوم التالي في خوض أولى الحصص التدريبية بملعب تشاكا المحلي، والذي أعيدت صيانته خصيصاً لتدريبات أسود الأطلس، ويبعد بحوالي 10 دقائق عن فندق الإقامة عبر الحافلة.
وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين دون استثناء، وشهدت عودة الظهير الأيمن نبيل درار الذي كان قد غاب عن المباريات الودية الثلاث أمام أوكرانيا وسلوفاكيا وإستونيا بسبب الإصابة، حيث آثر المدرب هيرفي رينارد عدم المغامرة به مكتفياً بتدريبات منفردة.
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المعنويات عالية لدى جميع اللاعبين وتأطير محكم من العناصر المخضرمة، كالقائد المهدي بنعطية ومبارك بوصوفة وكريم الأحمدي، لبقية الشباب في مقدمتهم حمزة منديل ويوسف النصيري وأشرف حكيمي الذي يعتبر ثالث أصغر لاعب مشارك في مونديال روسيا 2018.
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