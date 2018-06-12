«الديوك» تفوز بمعركة «الأغلى».. وكين على قمة اللاعبين

لوزان (أ ف ب)

تحظى فرنسا بالمنتخب «الأغلى» في نهائيات كأس العالم، بحسب دراسة نشرها مرصد كرة القدم «سي آي إي أس» الذي يتخذ من سويسرا مقراً له، بينما قدرت «قيمة» النجم المصري محمد صلاح بـ 171 مليون يورو.

وبحسب الدراسة، تصل قيمة لاعبي المنتخب الفرنسي في سوق الانتقالات حتى 1.41 مليار يورو، بينها 187 مليون يورو لكيليان مبابي الذي سينتقل هذا الصيف نهائياً من موناكو إلى باريس سان جيرمان.

وتتقدم فرنسا على إنجلترا «1.39 مليار يورو» والبرازيل «1.27 مليار يورو».

وصنف «سي آي إي أس» مهاجم توتنهام وإنكلترا هاري كين الأغلى، بحسب القيمة الحالية بين اللاعبين المشاركين في النهائيات «200 مليون يورو»، أمام نجم باريس سان جيرمان والبرازيل نيمار «196 مليون يورو»، علماً أن الأخير هو حاليا الأغلى «222 مليون يورو، قيمة انتقاله الصيف الماضي من برشلونة الإسباني إلى نادي العاصمة الفرنسية».