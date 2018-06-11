  • الثلاثاء 27 رمضان 1439هـ - 12 يونيو 2018م

بين إنجاز وبصمة ومعجزة وتفادي الخروج المبكر

5 مدربين تحت الضوء والضغط
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018

موسكو (أ ف ب)

من الألماني يواكيم لوف الباحث عن ثنائية تاريخية مع المانشافت، إلى الروسي ستانيسلاس تشيرتشيسوف الباحث عن تفادي إحراج خروج البلد المضيف من الدور الأول، يبرز 5 مدربين قد يتصدرون العنوان في مونديال روسيا 2018.

وقاد يواكيم لوف «58 عاماً» المنتخب الألماني إلى لقب كأس العالم 2014 في البرازيل، وهو سيكون في روسيا 2018 أمام احتمال إنجاز لم يتحقق منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية: أن يصبح أول مدرب يحتفظ باللقب الأغلى في كرة القدم، والثاني في تاريخ المونديال بعد الإيطالي فيتوريو بوتسو الذي قاد بلاده إلى اللقب عامي 1934 و1938.

وترافقت الفرحة الألمانية باللقب الرابع مع كابوس برازيلي، بخسارة مذلة في الدور نصف النهائي أمام المانشافت 1-7. تيتي، المدرب الحالي للمنتخب الحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (5)، سيكون أمام فرصة لتعزيز هذا الرقم بلقب سادس، وأيضاً مساعدة ملايين من عشاق كرة القدم البرازيليين لنسيان كابوس الأهداف الألمانية.

بعدما تولى المهمة في يونيو 2016 خلفاً لكارلوس دونجا، حقق تيتي «57 عاماً» نقلة نوعية في المنتخب البرازيلي، أعاد إليه الثقة، وأوصله إلى مونديال 2018 كأحد أبرز المرشحين لانتزاع اللقب من الغريم التقليدي ألمانيا.

وأصبح الفرنسي هيرفي رينارد الذي يتولى تدريب منتخب المغرب من «ملوك كرة القدم في أفريقيا»، حيث يخوض أول كأس عالم له، بعدما قاد أسود الأطلس إلى المونديال الأول لهم منذ 1998. المدرب الخبير بكأس الأمم الأفريقية (2012 مع زامبيا، 2015 مع ساحل العاج، و2017 مع المغرب)، سيكون أمام الامتحان العالمي للمرة الأولى. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 