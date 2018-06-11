5 مدربين تحت الضوء والضغط

موسكو (أ ف ب)

من الألماني يواكيم لوف الباحث عن ثنائية تاريخية مع المانشافت، إلى الروسي ستانيسلاس تشيرتشيسوف الباحث عن تفادي إحراج خروج البلد المضيف من الدور الأول، يبرز 5 مدربين قد يتصدرون العنوان في مونديال روسيا 2018.

وقاد يواكيم لوف «58 عاماً» المنتخب الألماني إلى لقب كأس العالم 2014 في البرازيل، وهو سيكون في روسيا 2018 أمام احتمال إنجاز لم يتحقق منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية: أن يصبح أول مدرب يحتفظ باللقب الأغلى في كرة القدم، والثاني في تاريخ المونديال بعد الإيطالي فيتوريو بوتسو الذي قاد بلاده إلى اللقب عامي 1934 و1938.

وترافقت الفرحة الألمانية باللقب الرابع مع كابوس برازيلي، بخسارة مذلة في الدور نصف النهائي أمام المانشافت 1-7. تيتي، المدرب الحالي للمنتخب الحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (5)، سيكون أمام فرصة لتعزيز هذا الرقم بلقب سادس، وأيضاً مساعدة ملايين من عشاق كرة القدم البرازيليين لنسيان كابوس الأهداف الألمانية.

بعدما تولى المهمة في يونيو 2016 خلفاً لكارلوس دونجا، حقق تيتي «57 عاماً» نقلة نوعية في المنتخب البرازيلي، أعاد إليه الثقة، وأوصله إلى مونديال 2018 كأحد أبرز المرشحين لانتزاع اللقب من الغريم التقليدي ألمانيا.