بيتزي للاعبيه: استشعروا.. روسيا ستفتح لكم الآفاق

خالد الحربي (سان بيترسبرج)

«عليكم استشعار هذه المرحلة، وأن تعلموا بأن ظهوركم بمستوى مشرف أمام روسيا، سيفتح لكم آفاقًا أكبر في هذا المونديال»، بهذه الكلمات بدأ الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي اجتماعه مع لاعبيه، في أول حِصص «الأخضر» التدريبية بمدينة سانت بيترسبرج المقرّ الدائم لمعسكره بالبطولة، إذ طالب بيتزي اللاعبين بزيادة درجة التركيز فيما تبقى من وقت قبل افتتاح نهائيات كأس العالم أمام المنتخب الروسي غداً.

وأجرى المنتخب السعودي حصة تدريبية، أتيح لوسائل الإعلام التواجد في أول 15 دقيقة منها، قَبْلَ أن تُغلق إدارة «الأخضر» الأبواب، ليبدأ بيتزي بوضعِ التكتيك الذي سيدخُل فيه أمام «الدب الروسي» على ملعب لوجنكي.

وبدأ بيتزي مع معاونيه في تجهيز أوراقه لمواجهة روسيا، حيث يعول كثيراً على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية، والتي تمثل دفعة معنوية للفريق لمواصلة المشوار بنجاح.

في الوقت الذي مُنِعت فيه إدارة المنتخب السعودي من التعاقد مع شركة أمنية خاصة، لتوفير الحماية لبعثة المنتخب أثناء تنقلاتها في روسيا أثناء البطولة، وفّر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة المحلية المنظمة للبطولة حماية خاصة للبعثة السعودية، إذ مُنِعَ أي شخص من التواجد داخل مقر سكن المنتخب بمدينة سانت بيترسبرج، دون الحصول على بطاقة خاصة من إدارة «الأخضر» تُخوِّله التواجد داخل مقر سكن «فرسان الصحراء».