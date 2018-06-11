الجزيرة يكرم وليد بن عمر

أبوظبي (الاتحاد)

كرم نادي الجزيرة وليد بن عمر مدرب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي بعد نهاية عقده الذي امتد 4 سنوات قاد فيها الفريق إلى إحراز العديد من البطولات على المستوى المحلي والخارجي.

وحقق وليد بن عمر مع الفريق قبل عامين الثلاثية التاريخية للدوري وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر، وكذلك برونزية الخليج للأندية وفضية وبرونزية بطولة الجزيرة الدولية الأولى والثانية.

حضر التكريم راشد عتيق الهاملي عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة ورئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب المصاحبة ومحمد حسن السويدي رئيس مجلس الإدارة الأسبق وعوض هويشل اليعقوبي وعبد الله عمر مخير عضوا مجلس الإدارة ومحمد الحوسني المدير التنفيذي للشركة وإداريو اللعبة وقائد الفريق وعدد من اللاعبين.

وتوجه الهاملي بالشكر والتقدير والثناء على المدرب وليد بن عمر، وقال: الجزيرة خسر عنصرا مهما كان له الأثر الكبير في تطور كرة اليد بالنادي خلال الفترة السابقة. وأضاف: كل مدرب لديه طموح وتحد وبناء على رغبة المدرب وافقنا على عدم التجديد ونتمنى له التوفيق والنجاح في خدمة أي نادٍ إماراتي آخر، أو نادٍ خارج الدولة.

وتابع: نشجع وندعو جميع اللاعبين من لتشكيل نواة تدريبية إماراتية وسوف نقدم كل الدعم والتحفيز لأي لاعب مواطن يرغب بالتوجه إلى ميدان التدريب حتى تستفيد الأجيال القادمة من خبراتهم الرياضية في مجال كرة اليد.

من جانبه، توجه وليد بن عمر بالشكر للإدارة الجزيرة على هذه المبادرة الطيبة مؤكداً أن الجزيرة سيبقى بيته الأول، مشيراً إلى أنه يكن التقدير والاحترام لجميع اللاعبين، وكله فخر بما حقق مع الفريق. وقال عبد الله السويدي مشرف اللعبة بالنادي إن المحادثات جارية لأجل التعاقد مع مدرب يقود الفريق وسيعلن عنه بعد الاتفاق النهائي معه.