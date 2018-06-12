148 فارساً في «صيفية» قفز الحواجز بالشارقة

الشارقة (وام)

نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق مساء أمس الأول، البطولة الصيفية الثالثة لقفز الحواجز بمشاركة 148 فارساً وفارسة من مختلف الفئات في الصالة المغطاة بالنادي، شارك في البطولة مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق ونادي دبي للفروسية، ونادي عجمان للفروسية واسطبلات الصافنات ونادي مندرة للفروسية ونادي جبل علي للفروسية، ونادي الباهية للفروسية واسطبلات دوجامبينج ونادي الحبتور للفروسية ونادي الفرسان.

خصص الشوط الأول للمبتدئين وتنافس فيه الفرسان على قطع المسار دون أخطاء وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 70 سم وبلغ عدد الفرسان المشاركين 30 فارساً أنهى منهم المسار من دون أخطاء 14 فارساً فيما جاء الشوط الثاني مع الزمن بجولة واحدة، حيث تنافس الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 90 سم وبلغ عدد الفرسان المشاركين 33 فارساً أنهى منهم 14 فارساً المسار من دون أخطاء.

أما الشوط الثالث فهو شوط مع الزمن بجولة واحدة يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 100 سم وبلغ عدد الفرسان المشاركين 54 فارساً أنهى منهم 24 فارساً المسار من دون أخطاء.

واختتمت البطولة بالشوط الرابع ضد الزمن وتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء بحواجز يصل ارتفاعها حتى 120 سم، ونال المركز الأول حمد سلطان اليحيائي من نادي الشارقة للفروسية والسباق على جواده «بون جوبي» بزمن قدره 49.06 ثانية، فيما كان المركز الثاني من نصيب الفارس نايف الشواف من اسطبلات العساكر بالجواد «فورتونا آر» بزمن قدره 56.67 ثانية، بينما ذهب المركز الثالث للفارس فادي الزبيبي من نادي مندرة للفروسية على جواده «بوفون» بزمن وقدره 57.32 ثانية وحصل على المركز الرابع الفارس عيسى عمران العويس من اسطبلات الصافنات بـ «أفاليون» في زمن قدره 60.11 ثانية، فيما كان المركز الخامس للفارسة مايا سميث من اسطبلات دو جامبينج على جوادها «نورا» بزمن قدره 60.52 ثانية وذهب المركز السادس للفارس ماسيليونس بولوجينيني من اسطبلات الباهية على جواده «ديرادو سن» بزمن وقدره 61.65 ثانية.

وقام بتتويج الفرسان أصحاب المراكز الأولى سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق وسالم أحمد السويدي مدير مدرسة التدريب بالنادي.