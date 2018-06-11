عماد زين يتوج بلقب «الرياضات الإلكترونية»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز اللبناني عماد زين بجائزة المركز الأول، لبطولة رمضان للرياضات الإلكترونية التي نظمها نادي جيمرز لاونج للرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع افليوشن لتنظيم الأحداث بمشاركة قياسية تجاوزت 300 لاعب من مختلف دول الوطن العربي، وحصل على جائزة المركز الثاني سعيد الأميري، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى العراقي حيدر عزازات.

وقام المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري، الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية بتتويج الفائزين وتوزيع الجوائز المالية على الأبطال، بحضور الختام علي المرزوقي رئيس الجهاز الفني للجمعية، وأحمد المنصوري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعيسى القبيسي مدير البطولة ورئيس لجنة الحكام محمد المريخي.

من جانبه، أشاد المستشار راشد بن كشيش بجهود المتطوعين من شباب الإمارات الذين كانوا عند حسن الظن بهم، وبذلوا قصارى جهودهم لإخراج البطولة على هذا النحو المشرف الذي أشاد به جميع المشاركين.

ثمن نجاح شباب الإمارات في إدارة فعاليات البطولة والتنظيم المثالي للبطولة والدور الكبير الذي قامت به كافة اللجان، مؤكدا أهمية دورهم في صياغة الحاضر والتخطيط للمستقبل من خلال الفكر المستنير والقيادة الحكيمة التي تحظى به دولتنا الغالية في ظل قيادتنا الرشيدة. وشدد راشد بن كشيش على أهمية إعداد جيل جديد واعد من لاعبي ولاعبات الرياضات الإلكترونية ليكونوا ضمن صفوف المنتخب.

وتوجه أحمد المنصوري بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لقطاع الشباب والرياضة بشكل عام والرياضات الإلكترونية بشكل خاص، كما شكر الجمعية والجهات الراعية لمساهماتها البارزة في دعم البطولة، وفي مقدمتهم شركة ايفليوشن لتنظيم الأحداث، ونادي جيمرز لاونج للرياضات الالكترونية.

وثمن أحمد المنصوري النتائج التي حققها لاعبو الإمارات في البطولة، مشيرا إلى وجود مواهب إماراتية شابة تستطيع رفع راية الدولة في المحافل الدولية، وتحصد إنجازات عالمية لبلدهم.

من جانبه، أكد عيسى القبيسي، أن جميع المشاركين في البطولة أعربوا عن سعادتهم البالغة بتنظيمها لتحتضن إبداعاتهم في هذا النوع من الرياضات، وعلى مستوى عال من الحرفية وتدعمهم لصقل مهاراتهم، ما يؤهلهم للعالمية.