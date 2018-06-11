المطوّع يهدف لإنهاء كأس بيجو في «التوب 5»

أبوظبي (الاتحاد)

أنهى السائق الناشئ محمد المطوّع الشحي «25 عاماً» مع ملاحه آرون جونستون مشاركته في رالي فوج، ثالث جولات بطولة كأس بيجو 208 للراليات المنضوية تحت مظلة بطولة الاتحاد الفرنسي للراليات الوطنية، مسجلاً أزمنة جيدة مقارنةً بأزمنة الثلاثة الأوائل ضمن فئة كأس بيجو.

تألف رالي فوج من يومين، شمل اليوم الأول سبع مراحل خاصة بالسرعة طولها 97.37 كلم، وتمكن سائق أبوظبي للسباقات الناشئ من احتلال مراكز جيدة ضمن العشرة الأوائل في المرحلتين الأولى والثانية على طرقات موحلة وزلقة جداً، ولكنه اضطر للانسحاب في المرحلة الثالثة حيث انزلقت سيارته وتضررت الجهة الداخلية من العجل الأمام مما منع السيارة من السير للأمام. عاد المطوع لاستئناف مراحل اليوم الثاني الذي تألف من خمس مراحل خاصة طولها 86 كلم مسجلاً سرعات ممتازة، مقارنةً بالسائقين الثلاثة الأوائل من أصل 19سائقاً في فئة كأس بيجو حتى أنه احتل المركز السابع في المرحلة الثامنة.

وعن مشاركته في رالي فوج، قال محمد المطوّع: «الحمدلله انهينا رالي فوج بنجاح. كانت أوقاتنا جيدة مقارنة بالتوب 3 في فئتنا حيث تراوحت بين 0.8 و 0.3 ثوان في الكيلومتر الواحد. الشعور كان رائعاً في السيارة ووصلت مع ملاحي ارون جونستون لمستويات عالية من التفاهم والتركيز. عملنا معاً على تطوير كتابتنا لملاحظات المراحل، ويبدو أننا نجحنا بالفعل.

أجدد شكري للشيخ خالد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة أبوظبي للسباقات على الدعم والثقة. الهدف الآن هو التركيز على إنهاء الراليات المتبقية ضمن الخمسة الأوائل.

تعتبر بطولة كأس بيجو 208 للراليات من المنافسات القوية جداً ضمن بطولة فرنسا الوطنية، وهي فئة يشارك فيها المتنافسون على متن سيارات بيجو 208 آر2 تندفع بالعجلتين الأمامييتين. تتألف البطولة من سبع جولات، وتسدل الستارة عليها مع رالي«دو فار» الإسفلتي 25 نوفمبر 2018.