70 لاعباً في شطرنج الذيد

الذيد (الاتحاد)

تشن نادي الذيد الدولية البطولة الرمضانية الأولى لفرق الشطرنج التي يشارك في ها 70 لاعباً ولاعبة من 20 دولة لمختلف الفئات والأعمار، بحضور راشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة، راعي البطولة والدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، وسالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي، وحميد عبد الله الخاطري نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمر نعمان الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور حمود خلف سالم مدير النادي.

وتقدم حميد عبد الله الخاطري بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي لدعمه للأنشطة الرياضية والمجتمعية، كما شكر اتحاد اللعبة لمساهمته في تنظيم البطولة، كما تقدم بالشكر لراشد عبد الله المحيان على رعايته ومساهمته في إنجاحها.