«التحريات» بطل « السابعة»

دبي (الاتحاد)

توج فريق الإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي بطلاً للنسخة السابعة لبطولة ملاعب المفتوحة لسباعيات الكرة بشباب أهلي دبي، بعد فوزه على فريق الهيبة العقارية 1 - صفر، في ختام البطولة أمس الأول، وذلك بعد مباراة ماراثونية استمرت لأربعة أشواط بعد التمديد لوقت إضافي على شوطين، بعد تعادل الفريقين من دون أهداف بنهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ونال فريق الجالية السورية المركز الثالث، بعد فوره على فريق ايست سبورت «الذي حل رابعاً» 7 - 1.

وشهد اليوم الختامي للبطولة حضوراً جماهيرياً مميزاً شكل معظمه حضور الفرق التي شاركت في البطولة، ووصل عددها إلى 36 فريقا.

وقام محمد بهروزيان رئيس اللجنة المنظمة بتكريم الجهات الراعية للبطولة ممثلين في مجموعة أو بي اس، واكسيوم تليكوم، ومجموعة الغروب، وسبورت 4 أوول، وانستيت كاش جلوبل.

كما تم تكريم الذئاب بجائزة الفريق مثالي، ولاعب الجالية السورية خليل محمد أفضل هداف، وراشد عبد الله من فريق الهيبة للعقارات أحسن لاعب، وعمر سالم من فريق ايست سبورت أحسن حارس، ومهند أحمد من فريق حلويات فراس حنون صاحب أجمل هدف، وحكام المباراة النهائية، وأعضاء اللجنة المنظمة بقيادة فارس علي، وسلطان حسين.

وتوج فريق إدارة التحريات بشرطة دبي بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية وجائزة مالية بقيمة 20 ألف درهم، وحصل فريق الهيبة العقارية على كأس المركز الثاني والميداليات الفضية وجائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، ونال فريق الجالية السورية كأس المركز الثالث، والميداليات البرونزية وجائزة مالية بقيمة 5 آلاف درهم، كما حصل صاحب المركز الرابع ايست سبورت على جائزة بقيمة 2000 درهم.

وأكد محمد بهروزيان تقديره لكل الفرق التي شاركت في نسخة هذا العام، كما شكر الشركات الراعية لدعمهم المقدر للبطولة التي شهدت أقوى وأهم فرق الأحياء الشعبية على مستوى دبي والشارقة وعجمان، معتبراً نسخة هذا العام هي الأقوى والأكثر جماهيرية، متمنياً التوفيق للجميع والاشتراك في النسخة الثامنة العام القادم.