عموري يشارك في «استعراضية» الختام

رأس الخيمة (الاتحاد) ​

شهد العميد عادل عبد الله النعيمي، نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عدنان الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات، والعقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة، ختام فعاليات منافسات الدورة الرمضانية لإدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة في كرة القدم، الطائرة، الكروس فيت، ومسابقات المشي والجري. ​

وأشاد العميد عادل النعيمي، بأنشطة وفعاليات الدورة الرياضية الرمضانية، التي تهدف إلى إقامة أجواء من المنافسة والحماس بين منتسبي إدارة المهام الخاصة، مثمناً جهود التنظيم المتميز والأداء العالي لمنتسبي المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة. ​

وانطلقت الاحتفالية بمباراة استعراضية جمعت نجوم المنتخب يتقدمهم نجم العين عمر عبد الرحمن وفريق المهام الخاصة بحضور جماهيري كبير استمتع بالمباراة.​

وقام العميد عادل النعيمي بتكريم المشاركين والفائزين، مؤكداً أن الدورة الرمضانية لإدارة المهام الخاصة تعكس اهتمام شرطة رأس الخيمة، بمختلف الفعاليات الرياضية، إيماناً منها بدور الرياضة في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، لما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين المنتسبين، ورفع مستوى اللياقة البدنية.​