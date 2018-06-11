«الشارقة» الرياضي يختتم «رياضة قبل الإفطار»

الشارقة (الاتحاد)
اختتم مجلس الشارقة الرياضي مبادرته «رياضة قبل الإفطار» التي نظمها للعام الثالث على التوالي، والتي بدأت فعاليته في الثالث من شهر رمضان المبارك في أربعة مواقع في الإمارة الباسمة، وهي الرحمانية وممشى القرائن وممشى مسرح المجاز وممشى واسط تحت شعار «صحتي في رياضتي» بهدف نشر ثقافة الرياضة وممارسة الرياضة قبل الإفطار والتغذية السليمة وتعزيز صحة الإنسان خلال الشهر الكريم.
ونتيجة لكثرة الطلبات من العنصر النسائي لاستمرار المبادرة في حديقة الحزام الأخضر للسيدات، فقد مدد المجلس الفترة الزمنية للمبادرة لتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك إيماناً منه بضرورة تعزيز الثقافة الرياضية لدى المرأة من خلال الوسائل المتاحة، وأهمية ممارسة الرياضة وفوائدها من جميع النواحي وإقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تهدف إلى تطوير رياضة المرأة.
|
وأضاف: نشكر فريق العمل في المجلس، حيث سجلت المبادرة نجاحاً كبيراً منذ بدايتها، حيث شملت على مختلف التمارين الرياضية والهوائية والسويدية، أو أي تمارين على حسب رغبة المرتادين بالتنسيق مع المدرب المختص خلال المدة الزمنية للمبادرة، وذلك من الخامسة مساء حتى السادسة والنصف مساء بتواجد كوادر رياضية تدريبية مؤهلة أشرفت على المبادرة خلال الشهر الفضيل في الخمسة مواقع، بواقع مدربين اثنين في كل من ممشى واسط وممسى القرائن وممشى مسرح المجاز ومدرب في كل من الرحمانية ومدربتين في حديقة الحزام الأخضر.
|