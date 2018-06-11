«الشارقة» الرياضي يختتم «رياضة قبل الإفطار»

الشارقة (الاتحاد)

اختتم مجلس الشارقة الرياضي مبادرته «رياضة قبل الإفطار» التي نظمها للعام الثالث على التوالي، والتي بدأت فعاليته في الثالث من شهر رمضان المبارك في أربعة مواقع في الإمارة الباسمة، وهي الرحمانية وممشى القرائن وممشى مسرح المجاز وممشى واسط تحت شعار «صحتي في رياضتي» بهدف نشر ثقافة الرياضة وممارسة الرياضة قبل الإفطار والتغذية السليمة وتعزيز صحة الإنسان خلال الشهر الكريم.

ونتيجة لكثرة الطلبات من العنصر النسائي لاستمرار المبادرة في حديقة الحزام الأخضر للسيدات، فقد مدد المجلس الفترة الزمنية للمبادرة لتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك إيماناً منه بضرورة تعزيز الثقافة الرياضية لدى المرأة من خلال الوسائل المتاحة، وأهمية ممارسة الرياضة وفوائدها من جميع النواحي وإقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تهدف إلى تطوير رياضة المرأة.

وتوجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالشكر إلى المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وبلدية الشارقة على دعمهما وتعاونهما مع المبادرة، كما شكر دائرة الضواحي والقرى على مشاركتها لأول مرة إلى جانب تعيين منسقين في كل موقع للتواصل مع الجمهور حتى وصل عدد المستهدفين أكثر من 1700 مشارك من جميع الفئات العمرية في خمسة مواقع في الشارقة وهي الرحمانية وممشى القرائن وممشى مسرح المجاز وممشى واسط، إضافة إلى حديقة الحزام الأخضر التي تم فتحها هذا العام للعنصر النسائي ضمن استراتيجية وأهداف المجلس لحث المرأة على ممارسة الرياضة والمحافظة على الصحة العامة.

وأضاف: نشكر فريق العمل في المجلس، حيث سجلت المبادرة نجاحاً كبيراً منذ بدايتها، حيث شملت على مختلف التمارين الرياضية والهوائية والسويدية، أو أي تمارين على حسب رغبة المرتادين بالتنسيق مع المدرب المختص خلال المدة الزمنية للمبادرة، وذلك من الخامسة مساء حتى السادسة والنصف مساء بتواجد كوادر رياضية تدريبية مؤهلة أشرفت على المبادرة خلال الشهر الفضيل في الخمسة مواقع، بواقع مدربين اثنين في كل من ممشى واسط وممسى القرائن وممشى مسرح المجاز ومدرب في كل من الرحمانية ومدربتين في حديقة الحزام الأخضر.

وتابع: ممارسة الرياضة من العادات التي تنعكس بشكل إيجابي على صحة الإنسان عموما لذا كان المجلس حريصاً على تنظيم هذه المبادرة للعام الثالث على التوالي لتحفيز الجمهور على المشاركة بناء على النجاحات السابقة التي تحققت ورغبة الجمهور وفئات المجتمع، بما يتماشى مع خطة المجلس في التشجيع على ممارسة الرياضة بشكل يومي بشكل عام وخلال الشهر الكريم بشكل خاص، حيث تقل ممارسة الرياضة بشكل واضح للجميع في رمضان، ويميل الناس للخمول والكسل، وهذا مما يتسبب في زيادة الوزن وعدد من المشاكل الصحية، والحل هو التخلص من العادات الخاطئة، وممارسة الرياضة الخفيفة، وأن نجعل الشهر الكريم موسماً للحفاظ على الصحة.