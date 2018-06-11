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الملاكم أجرى جراحة في يده

إصابة النعيمي تحتاج برنامجاً علاجياً لمدة 4 أسابيع
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تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018

أمين الدوبلي (أبوظبي)

اطمأن الجهاز الفني لمنتخب الملاكمة على اللاعب سلطان النعيمي الذي أجرى جراحة في يده بأحد مستشفيات أبوظبي، بعد تعرضه لإصابة بكسر خلال البطولة الرمضانية التي أقيمت بنادي الجزيرة مطلع الشهر الحالي تحت رعاية قائد عام شرطة أبوظبي.

وأكد محمد مصبح الشبلي المدير الفني للمنتخب أن الطبيب أكد أن سلطان النعيمي يحتاج إلى 4 أسابيع حتى يعود إلى التدريبات، وسوف يلحق بنا في المعسكر الخارجي الذي سيبدأ 5 يوليو المقبل بأوكرانيا، ويستمر حتى 5 أغسطس، استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا بإندونيسيا.

وقال: سجلت بطولة قائد عام شرطة أبوظبي الرمضانية فوائد بالجملة أولها الاطمئنان على مستوى لاعبي المنتخب وهم ماجد النقبي، وفهد البلوشي، وفهد الخوري، وسلطان النعيمي قبل إصابته، فيما لم يشارك صعب ميرزا الشمري نظراً لارتباطه بالعمل، وقد لاحظ الجميع مدى تطور مستواهم بعد مشاركتهم في معسكرين خارجيين بكل من أوزبكستان وكوبا، في إطار مشروع البطل الأولمبي الذي أطلقه الاتحاد للتركيز على الكيف وتأهيل وصقل الأبطال للمناسبات الكبرى.

وأضاف: من المكاسب أيضا أن هناك لاعباً مقيماً ظهر في البطولة بشكل قوي، ولفت انتباهنا، ونقوم حالياً بدراسة الاستفادة منه، إعمالاً لقرار رئيس الدولة بالاستفادة من أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين، حيث إن البطولة كانت مفتوحة لمشاركة الجميع من كل الجنسيات.

وتابع: في بطولة قائد عام شرطة أبوظبي أيضا شهدت أول نزال نسائي في تاريخ الملاكمة الإماراتية، وهو الذي جمع بين لاعبتنا عائشة المهيري، والمقيمة سارة، والذي فازت فيه سارة، وهذه خطوة جيدة يمكن البناء عليها في المستقبل لتكوين منتخب نسائي يشارك في البطولات، ويقف جنباً إلى جنب مع منتخب الرجال في البطولات الخارجية، وفي حال اعتماد أوراق سارة واللاعب المقيم يمكن اصطحابهما مع لاعبينا الخمسة في المعسكر الخارجي بأوكرانيا. ... المزيد
     
 

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