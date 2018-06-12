إدارة النصر راضية عن استعدادات الموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

أعرب مجلس إدارة نادي النصر، عن رضاه التام للجهود التي تبذلها شركة كرة القدم بالنادي، استعداداً للموسم الكروي المقبل، والخطوات التي تقوم بها من أجل تقديم موسم مرضي يليق باسم «العميد» وطموحات جماهيره. جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة الذي عقد برئاسة أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس الإدارة، بحضور حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وإبراهيم الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار المدير المالي للنادي، وبحضور محمد الغيثي، المدير التنفيذي للنادي.

وكشف محمد الغيثي أن المجلس استعرض آخر التطورات الخاصة بالأعمال الإنشائية الجارية على ملعب آل مكتوم والذي من المتوقع الانتهاء منها في اكتوبر القادم، حيث يستضيف الملعب إحدى مجموعات كأس آسيا في يناير من العام القادم، ورحب الأعضاء بفكرة استضافة الملعب لمباراة ودية تجمع اثنين من الفرق الشهيرة خلال حفل الافتتاح.

وأردف الغيثي بأنه جرى خلال الاجتماع أيضاً الاطلاع على التقرير المالي الدوري للنادي، ومناقشة الموازنة المقترحة العامة للنادي، والتي من المخطط لها بأن تكون موازنة صفرية في الموسم 2018 - 2019.