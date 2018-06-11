الشارقة يكرم حسن جعفر

الشارقة (الاتحاد)

أقام نادي الشارقة حفل تكريم للكابتن حسن جعفر، مدرب حراس المرمى السابق وحارس مرمى الشارقة والأهلي المصري ومنتخب مصر، تقديراً لخدماته التي قدمها لاعباً ومدرباً للحراس.

شهد الحفلَ حضورٌ كبيرٌ تقدمه عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحمد جمعة بن هندي نائب رئيس نادي الشارقة، وعبد الله العجلة رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، بوجود أحمد المدفع، وعبد العزيز المدفع، وعلي عمران وسالم الغماي، ويحيى عبد الكريم، ويوسف محمد، وسعيد البردان، بجانب إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية لاتحاد لكرة لقدم، ومجموعة من قدامى لاعبي وأقطاب النادي.